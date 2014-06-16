التأمينات السعودية تصرف 1.2 مليار ريال شهرياً

أعلن محافظ المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، سليمان القويز، أن المؤسسة تصرف حالياً معاشات شهرية تتجاوز 1200 مليون ريال، يستفيد منها أكثر من 300 ألف مستفيد.

وذكر القويز في تصريح صحافي أن عملية تحويل المعاشات أو الرواتب تجري في أول الشهر المستحق عنه المعاش بواسطة نظام التحويل السريع إلى الحسابات البنكية التي يختارها المستفيدون مباشرة، موضحاً أن هذه المعاشات في ازدياد مستمر، وأن عدد المشتركين بلغ أكثر من 9.6 مليون مشترك، وعدد المنشآت التي يطبق عليها نظام التأمينات الاجتماعية أكثر من 441 ألف منشأة.

وأفاد القويز بأن مصروفات المؤسسة التأمينية من معاشات وتعويضات وخدمات ارتفعت خلال السنتين الماضيتين بشكل متسارع وكان معدل النمو خلال العامين السابقين 19%، مؤكداً أن هذا النمو الكبير والمتسارع في المصروفات مقارنة بنمو أقل في الإيرادات التأمينية التي كان معدل نموها خلال الفترة ذاتها 16% يشير إلى ازدياد أعداد المستفيدين وارتفاع معاشاتهم بشكل أكبر من أعداد المشتركين وقيمة اشتراكاتهم مما يترتب على المؤسسة أعباء مالية مستقبلية كبيرة للوفاء بصرف تلك المنافع للمستفيدين في الوقت الحاضر وللمشتركين في المستقبل.

وأبان أن من أهم أسباب هذا التباين في نمو المنافع مقارنة بالاشتراكات هو عمر النظام، حيث زاد عدد المتقاعدين ولكون الحد الأدنى لأجور الاشتراك أقل من الحد الأدنى للمعاشات، إضافة للتقاعد المبكر الذي يحمل النظام أعباء مالية كبيرة ومتنامية.