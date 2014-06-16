السعودية: ترتيبات لطرح مشروع النقل العام في مكة

أقر مجلس الوزراء السعودي اليوم برئاسة ولي العهد الأمير سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، طرح مشروع النقل العام بمدينة مكة المكرمة، حيث أوردت وكالة "واس" بأن القرار يشمل استثناء المشروع من شرط الإعلان والمنافسة العامة، وتحصر المنافسة على شركات تدعى وتؤهل مبدئياً. كما تعتمد نماذج عقود "الفيدك" في تنفيذ المشروع.

وذكرت الوكالة أن شركة قطارات مكة للنقل العام تقوم بإدارة تنفيذ مشروع النقل العام بمدينة مكة المكرمة، على أن تقدم الشركة موازنتها السنوية إلى اللجنة الإِشرافية للمشروع لاعتمادها وفقاً للإجراءات النظامية، وأن تتولى اللجنة التنفيذية للمشروع الإشراف على تنفيذ بنود الموازنة.