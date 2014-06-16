تكلفة المعيشة بالسعودية ترتفع 2.7% مايو الماضي

سجّل مؤشر الرقم القياسي العام لتكلفة المعيشة لشهر مايو الماضي وفقاً لسنة الأساس 2007 مقارنة بنظيره من العام السابق ارتفاعـاً بنسبة 2.7%، فيما بلغ مؤشر الرقم القياسي العام لتكلفة المعيشة لشهر مايو الماضي 129.5 نقطة مقابل 129.4 نقطة لشهر أبريل الذي سبقه ليعكس ارتفاعاً في مؤشر مايو بنسبة 0.1%.

وعزت مصلحة الإحصاءات العامة والمعلومات في بيانها الشهري ذلك إلى الارتفاع الذي شهدته 6 من الأقسام الرئيسة المكونة للرقم القياسي لتكلفة المعيشة في مؤشراتها القياسية، حيث ارتفع قسم النقل في مايو الماضي بنسبة 0.7%، وقسم الترويح والثقافة بنسبة 0.7%، وقسم المطاعم والفنادق بنسبة 0.5% كما ارتفع قسم تأثيث وتجهيزات المنزل وصيانتها بنسبة 0.2%، وقسم السكن والمياه والكهرباء والغاز وأنواع الوقود الأخرى 0.1%، وقسم الصحة بذات النسبة.

وأشارت المصلحة إلى أن ثلاثة أقسام من الأقسام الرئيسية المكونة للرقم القياسي لتكلفة المعيشة سجلت انخفاضاً في مؤشراتها القياسية في مايو الماضي، وهي قسم الاتصالات الذي تراجع بنسبة 0.4%، وقسم السلع والخدمات المتنوعة تراجع بنسبة 0.3%، وقسم الملابس والأحذية تراجع بنسبة 0.1% في الوقت الذي ظلت فيه أقسام الأغذية والمشروبات والتعليم عند مستوى أسعارها السابق ولم يطرأ عليها أي تغيير.

وأوضحت أن مؤشر الرقم القياسي العام لتكلفة المعيشة لشهر مايو الماضي وفقاً لسنة الأساس 2007 مقارنة بنظيره من العام السابق سجل ارتفاعـاً بنسبة 2.7%، وذلك بسبب الارتفاع الذي شهدته 10 أقسام من الأقسام الرئيسية المكونة للرقم القياسـي لتكلفة المعيشة في مؤشراتها القياسية.

وقالت المصلحة إن قسم التبغ سجل في مايو الماضي ارتفاعاً بنسبة 6.4%، وقسم الترويح والثقافة ارتفع بنسبة 6.2% وقسم تأثيث وتجهيزات المنزل وصيانتها بنسبة 4.7%، وقسم السكن والمياه والكهرباء والغاز وأنواع الوقود الأخرى بنسبة 3.7%، وقسم التعليم بنسبة 3.7% وقسم السلع والخدمات المتنوعة بنسبة 3.3%، وقسم الأغذية والمشروبات بنسبة 3.2% وقسم المطاعم والفنادق بنسبة 3.1%، وقسم الصحة بنسبة 2.7%، وقسم الملابس والأحذية بنسبة 0.6%.

وسجل قسمان من الأقسام الرئيسة المكونة للرقم القياسي لتكلفة المعيشة انخفاضاً في مؤشراتها القياسية، وهي قسم النقل الذي تراجع بنسبة 0.9%، وقسم الاتصالات 0.9%.