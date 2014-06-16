مؤسسة التمويل الدولية تدرس العودة لسوق الصكوك

قال مسؤول بمؤسسة التمويل الدولية، إن المؤسسة المشرفة على قروض البنك الدولي إلى القطاع الخاص، تدرس العودة إلى سوق السندات الإسلامية.

وقال مؤيد مخلوف مدير المؤسسة لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا على هامش مؤتمر صحافي بدبي "إن القيام بإصدار صكوك مازال في مراحله المبكرة من النقاش، لكن من المرجح أن يكون في السنة المالية 2015 التي تبدأ الشهر القادم".

وكان أحدث إصدار صكوك للمؤسسة - التي تعمل على تنشيط الاستثمار الخاص في الدول النامية - قيمته 100 مليون دولار لأجل خمس سنوات بيع في 2009 وأدرج في بورصتي دبي والبحرين.

وباعت المؤسسة صكوكا للمرة الأولى عام 2004 في ماليزيا بإصدار قيمته 500 مليون رنجيت (155 مليون دولار) بالسعر الحالي لأجل ثلاث سنوات.

وقالت متحدثة باسم قسم الخزانة إن المؤسسة لم تفوض حتى الآن أي بنوك لترتيب إصدار صكوك.