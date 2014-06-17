السعودية وأميركا تؤكدان أهمية دفع النمو العالمي

بحث وزير المالية السعودي، الدكتور إبراهيم العساف، بمكتبه في جدة، اليوم، مع وزير الخزانة الأميركي، جاك لو، الأوضاع الاقتصادية في المملكة وفي الولايات المتحدة، وآفاق الاقتصاد العالمي على ضوء الأوضاع في أوروبا وآسيا.

وجرى خلال الاجتماع الذي حضره محافظ مؤسسة النقد العربي السعودي، الدكتور فهد المبارك، استعراض وتناول أهمية النمو الاقتصادي العالمي المستقر للأوضاع الاقتصادية في البلدين، إلى جانب الجهود المشتركة في مكافحة تمويل الإرهاب, وتطورات تطبيق قانون الامتثال الضريبي للحسابات الأجنبية للمواطنين الأميركيين ( فاتكا).

كما تم استعراض الأوضاع الاقتصادية في المنطقة، وسبل التعاون التي تكفل استعادة النمو الاقتصادي، وتحسين فرص التوظيف في الدول التي تمر بمراحل تحول, وتم التنسيق في المواقف حول القضايا والموضوعات المطروحة على جدول أعمال الاجتماعات المالية الدولية.