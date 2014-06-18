العساف: دعوات فك ارتباط الريال بالدولار غير رسمية

شدد وزير المالية السعودي الدكتور إبراهيم العساف على أن دعوات فك ارتباط الريال بالدولار الأميركي ليست رسمية، مؤكدا استمرار هذا الارتباط كموقف رسمي، خصوصا في ظل الدور الأساسي الذي يلعبه "الدولار" في المعاملات الدولية.

وبحسب صحيفة اليوم، فقد أشار العساف خلال المؤتمر الصحافي الذي جمعه مع نظيره وزير الخزانة الأميركي جاكوب ليو، أن إجراءات مكافحة الإرهاب قوية وسبقت الكثير من الدول في الحد من تمويل الإرهاب، مبينا أن هناك تعاوناً وثيقاً جداً بين مختلف القنوات الرسمية في المملكة والولايات المتحدة، خاصة أن البنوك السعودية ملتزمة تماماً بالمعايير التي وضعتها مؤسسة النقد، وهناك تعاون مستمر بينها.

إلى ذلك، أكد وزير الخزانة الأميركي الجهود المبذولة بين الطرفين في تعزيز الشفافية المالية من خلال مكافحة غسل الأموال.

وحول المطالبات لفك الارتباط التدريجي بين الريال والدولار، قال ليو إن هناك محادثات مستمرة لكن الأهم هو ثقة العالم في الاقتصاد الأميركي كبيرة.

وأضاف أن أميركا تمتلك أكبر سوق سيولة في العالم، مؤكدا ثقة الدول بقيمة الدولار وتقديرهم للتعاون الذي تحتفظ فيه مع علمائها وأشقائها حول العالم.

وأوضح أن الاقتصاد الأميركي يعد من أقوى الاقتصاديات، وأنه قوي في السعودية والمنطقة، مشيداً بالتقارير التي صدرت في الربع الأول وعودة قوته في أبريل، وقال إن الفترة الأخيرة شهدت نمواً في الصادرات الأميركية إلى السعودية بنسبة 76%، وزادت من 41.25 مليار ريال خلال عام2009 إلى 71.25 مليار ريال في 2013، من حجم التبادل التجاري المشترك بين البلدين الذي تجاوز 266 مليار ريال.