تراجع التضخم البريطاني في مايو لأدنى مستوى

أظهرت بيانات تراجع معدل التضخم في بريطانيا إلى أدنى مستوياته في أربع سنوات ونصف الشهر الماضي، لكن أسعار المنازل ارتفعت في أبريل، ما قد يربك صناع السياسات في بنك إنجلترا المركزي الذين يعكفون على تقييم التعافي الاقتصادي.



وقال مكتب الإحصاءات الوطنية أمس إن تضخم أسعار المستهلكين تراجع إلى 1.5% في مايو من 1.8% في أبريل ليسجل أدنى مستوى منذ أكتوبر 2009 بعد أول انخفاض لأسعار الأغذية على أساس سنوي منذ عام 2006.

وجاءت البيانات أقل من تقديرات جميع الاقتصاديين في استطلاع أجرته رويترز حيث توقعوا انخفاض معدل التضخم إلى 1.7%. غير أن بيانات منفصلة من مكتب الإحصاءات أظهرت ارتفاع أسعار المنازل 9.9% في أبريل في أكبر زيادة سنوية منذ يونيو 2010 وهو ما يزيد المخاوف من حدوث فقاعة في سوق العقارات.