الأرجنتين غير قادرة على سداد ديونها نهاية الشهر

أعلنت الحكومة الأرجنتينية بأنها لن تتمكن من سداد الدفعة المقبلة من ديونها التي جرت إعادة هيكلتها والتي تستحق في 30 يونيو، وذلك بسبب قرار قضائي أميركي يلزمها بدفع أكثر من مليار دولار لصندوقين استثماريين.

وأمس الأربعاء حوّل القاضي النيويوركي توماس غريزا حكم إدانة صدر ضد الأرجنتين ويرغمها على دفع ديون بقيمة 1,3 مليار دولار لصندوقين استثماريين "انتهازيين"، الى حكم تنفيذي، في أحدث حلقة من نزاع قضائي طويل مرتبط بإفلاس هذا البلد في 2001.

وقالت وزارة الاقتصاد الأرجنتينية إن هذا الحكم يجعل من "المستحيل" على بوينس ايريس أن تسدد في نيويورك بحلول 30 يونيو الجاري الدفعة التي سبق لها وان اتفقت مع دائنيها على سدادها في هذا الموعد، بعدما جرت اعادة هيكلة ديونها.

وأعربت الوزارة عن "أسفها" لقرار القاضي الأميركي، مؤكدة أن هذا القرار "يمنع الأرجنتين من سداد الدفعة التي تستحق في 30 يونيو لأصحاب الديون المهيكلة ما لم يدفعوا في نفس الوقت كامل المبلغ الذي تطالب به الصناديق الانتهازية"، مقدرة هذا المبلغ بـ15 مليار دولار.

وإذا لم تدفع الأرجنتين مستحقات ديونها في آجالها لكل من مالكي ديونها المهيكلة والصناديق الانتهازية، ستجد نفسها بعد فترة سماح مدتها شهر واحد، أي في نهاية يوليو، في حالة تخلف عن السداد مجددا.

ويلزم حكم القاضي غريزا الحكومة الأرجنتينية بأن تدفع لصندوقي "ان ام ال كابيتال" و"اورليوس مانجمنت" اللذين يصنفان في خانة صناديق المضاربات "الانتهازية"، الديون المترتبة لهما في ذمتها بعدما رفضا الانضمام الى عملية اعادة هيكلة الدين الارجنتيني التي جرت بعد افلاس البلد في 2001.

وهذان الصندوقان هما جزء من مجموعة جهات دائنة خاصة تملك مجتمعة 7% من ديون الأرجنتين ورفضت قرار شطب 70% من الدين الارجنتيني بموجب اتفاقات تمت مع بقية الدائنين بين العامين 2005 و2010 بعد أزمة تخلف هذا البلد عن السداد.

ومنذ سنوات يطالب هذان الصندوقان بأن تسدد لهما بوينوس آيريس القيمة الإسمية الكاملة للديون المترتبة لهما في ذمتها أي ما قيمته 1,3 مليار دولار، علما بأن الصندوقين اشتريا هذه الديون بمبالغ زهيدة.