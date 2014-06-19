مليونيرات العالم يزدادون وترتفع ثرواتهم 14% في 2013

أظهرت دراسة نشرت أن عدد المليونيرات في أنحاء العالم زادوا بنحو مليونين في العام الماضي، في حين زادت ثرواتهم بحوالي 14% بدعم من صعود أسواق الأسهم وتحسن الاقتصادات.

وأظهرت أحدث دراسة عن الثروة العالمية أعدتها كابجيميني للخدمات المالية وآر.بي.سي لإدارة الثروات أن عدد الأثرياء الذين يملكون مليون دولار أو أكثر متاحا للاستثمار ارتفع 15 في المئة إلى13.7 مليون في 2013 وزادت ثرواتهم الإجمالية لتصل إلى 52.62 تريليون دولار.

وفي حين حلت منطقة أميركا الشمالية في المرتبة الأولى من حيث عدد المليونيرات، فقد جاءت منطقة آسيا والمحيط الهادي قريبة منها في المركز الثاني، ومن المتوقع أن تتجاوز أميركا الشمالية في 2014 مع الزيادة الكبيرة في الثروات في اليابان، حيث حققت أسواق الأسهم والعقارات مكاسب، وفي الصين حيث يؤدي النمو الاقتصادي إلى زيادة عدد المليونيرات بوتيرة سريعة سنويا.

وتأتي الولايات المتحدة في المركز الأول، حيث يوجد بها أربعة ملايين مليونير، تليها اليابان بعدد 2.3 مليون مليونير ثم ألمانيا بعدد 1.1 مليون، بينما جاءت الصين في المركز الرابع بحوالي 758 ألف مليونير. ويقطن تلك الدول الأربع حوالي 60% من أثرياء العالم.