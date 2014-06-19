"التقاعد" السعودية تقدم رواتب لنصف مليون مواطن

ذكر تقرير بأن المؤسسة العامة للتقاعد في السعودية تقدم حالياً معاشات تقاعد لنحو 460 ألف متقاعد، 90% منهم ذكور والباقي نساء.

وبحسب التقرير الإحصائي السنوي للعام المالي 2013، تمتلك المؤسسة أسهما في 64 شركة محلية، موزعة في قطاعات مختلفة، تتركز في 5 قطاعات هي المصارف والخدمات المالية، والصناعات البتروكيماوية، والأسمنت، والتطوير العقاري، والاتصالات وتقنية المعلومات.

ووفقا لصحيفة الاقتصادية، يبلغ عدد المتقاعدين الإجمالي في السعودية 617 ألف متقاعد منذ صدور نظام التقاعد قبل 71 عاماً حتى نهاية العام المالي 1434هـ - 1435هـ.

وأشار التقرير إلى أن عدد المتقاعدين بسبب العجز عن العمل بلغ 7% من إجمالي المتقاعدين، في حين بلغت نسبة المتقاعدين لأسباب أخرى 0.7%. وبلغ عدد المتقاعدين المتوفين نحو 157 ألفاً يستفيد منهم نحو 392 ألف مستفيد.

وذكر التقرير أن المؤسسة تسهم في دعم وتنمية الاقتصاد الوطني من خلال استثمار جزء مهم من أصولها في أسهم الشركات المحلية من خلال المشاركة في رأس مال تلك الشركات ذات الجدوى الاقتصادية.

وأشار التقرير إلى أن المؤسسة ومن خلال برنامج "مساكن" لإقراض موظفي الدولة والمتقاعدين، قامت بتمويل نحو 3 آلاف موظف ومتقاعد حتى نهاية العام المالي 1434هـ - 1435هـ، وبلغت جملة التمويلات لهم 2.42 مليار ريال.

يأتي ذلك وسط شروع لجنة الإدارة والموارد البشرية في مجلس الشورى بالفترة المقبلة في دراسة مقترح مشروع نظام الصندوق الاحتياطي للتقاعد.

وقال سليمان الحميد، عضو مجلس الشورى ومعد الاقتراح إن التحسينات والتعديلات المتعاقبة التي صدرت على أنظمة التقاعد المدني والعسكري والتأمينات رفعت من المنافع، في حين إن تلك الأنظمة غير ممولة بالكامل بما يشير إلى أن الاشتراكات المدفوعة وريع استثماراتها غير كافيين لدفع المنافع والتعويضات على المدى الطويل مما يؤدي إلى قصور في التمويل في هذه الأنظمة.