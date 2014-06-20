125 ألف مليونير كويتي في أرصدتهم 462 مليار دولار

قال تقرير اقتصادي إن عدد المليونيرات في الكويت بلغ 125 ألف شخص بنهاية 2013، يمتلكون 132 مليار دينار (462 مليار دولار) بارتفاع قياسي وصل إلى 21%.

وبحسب صحيفة القبس، أكد تقرير لمجموعة كاب جيميني الاستشارية وشركة آر بي سي ولث الكندية لإدارة الثروات، أن السعودية والكويت وحدهما من الدول العربية في قائمة أول 25 بلداً في العالم من حيث عدد المليونيرات ومن حيث قيمة ثرواتهم أيضاً.

وعلى صعيد الشرق الأوسط، بلغ العدد الإجمالي 570 ألفاً بثروات تصل الى 2.11 تريليون دولار بزيادة نسبتها 16% في العدد و16.7% بالقيمة قياساً بـ 2012.

وباستخدام المتوسطات تبلغ ثروات 125 ألف كويتي نحو 462 مليار دولار، أي نحو 132 مليار دينار. والقياس يعتمد كل ما لا يقل عن مليون دولار قابلة للاستثمار مع استثناء المقار السكنية الرئيسية والمقتنيات من الأغراض المستخدمة.

وسجّلت الثروات الفردية في العالم قفزة ملحوظة العام الماضي، بفضل استعادة الاقتصاد العالمي عافيته وعودة النشاط إلى أسواق المال.

وحافظت أميركا الشمالية على صدارة الترتيب لناحية عدد الأفراد من أصحاب الثروات الذي بلغ 4.33 ملايين شخص العام الماضي، أي بارتفاع 16% خلال عام. مع ذلك، فإن الفارق مع منطقة آسيا المحيط الهادئ تقلّص بشكل واضح، فهذه المنطقة باتت تعد 4.32 ملايين فرد ثري بارتفاع نسبته 17% مقارنة مع 2012 وفق الدراسة.

وبحسب هذه الدراسة، فإن عدد الأفراد الذين تفوق ثرواتهم 30 مليون دولار لا يمثل سوى 0.9% من العينة، ولكنهم يحوزون وحدهم على 34.6% من الثروة. ويمثل الأفراد الذين تراوح ثرواتهم بين 1 و5 ملايين دولار نسبة 90.1% من المجموع، ويتقاسمون 43.1% من الثروة القابلة للاستثمار.

وتبلغ نسبة مليونيرة الكويت إلى الإجمالي في الخليج والشرق الأوسط 19%، فالعدد الإجمالي في المنطقة هو 570 ألفا بنهاية 2013 بزيادة 16% عن 2012، وبثروات تقدر بنحو 2.11 تريليون دولار، والمنطقة تأتي في المرتبة الرابعة عالمياً من حيث عدد أصحاب الملايين.