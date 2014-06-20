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شكوى في أميركا من إغراق سوقها بـ"المسامير"

المصدر: واشنطن ـ رويترز
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قالت وزارة التجارة الأميركية إنها ستنظر في شكوى بأن مسامير الصلب من الهند وكوريا الجنوبية وماليزيا وسلطنة عمان وتايوان وتركيا وفيتنام تباع بأقل من التكلفة في الولايات المتحدة.

والشكوى مقدمة من ميد كونتيننت ستيل اند واير أكبر منتج للمسامير في الولايات المتحدة والتي تقول إن الواردات تستفيد من دعم حكومي غير عادل.

ويمكن في حالة قبول الشكوى فرض رسوم استيراد تصل إلى 589.78% على المسامير الواردة من الهند على سبيل المثال.

وتصدر مفوضية التجارة الدولية حكمها في 14 يوليو بشأن ما إذا كان هناك ما يدعو للاعتقاد بأن الواردات تلحق الضرر بالصناعة المحلية.

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