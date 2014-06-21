آيفون 5 يسيطر على مبيعات الهواتف الذكية بالإمارات

كشفت هيئة تنظيم الاتصالات في الإمارات عن تقريرها المُفصل للربع الأول من العام 2014، حول أجهزة الهواتف المتحركة ومنصّات التواصل الاجتماعي، ومواقع التطبيقات الأكثر استخداماً في دولة الإمارات العربية المتحدة.

ويقدم التقرير معلومات حول الحالة الراهنة لسوق الهواتف المتحركة في الدولة، ويكشف عن الحصص السوقية للهواتف المتحركة، بحسب الشركة المصنعة ونوع الهاتف.

واستحوذت الهواتف الذكية خلال الفترة ما بين 1 يناير 2013 و31 مارس 2014، على نسبة 52٪ من الهواتف المسجلة على شبكات الاتصالات في دولة الإمارات.

وشهدت هذه النسبة ارتفاعاً قُدّر بـ 10% خلال العام 2013 و1% خلال الربع الأول من عام 2014.

وفيما يخصّ أنواع الهواتف الذكية، حلّ هاتف iPhone 5 في المرتبة الأولى بين الهواتف الذكية الأكثر استخداماً في الدولة بنسبة قدرها 2.8٪ من إجمالي الهواتف المسجلة على شبكات الاتصالات في الدولة.

ويوضح التقرير أن Samsung S3 هو ثاني الهواتف الذكية الأكثر استخداماً مع نسبة 2.7٪ من حصة السوق.

ويأتي iPhone 5s في المرتبة الثالثة بنسبة 2.5٪، ثم يليه على التوالي iPhone 4S بنسبة 2.1%، ثم Galaxy S Duos بنسبة 1.8%، ثم Samsung S4 LTE بنسبة 1.7%.

ويأتي iPhone 4 بنسبة 1.6%، ثم BlackBerry Bold 9900 1.4٪، ثمSamsung Grand بنسبة 1٪؛ Samsung S4 بنسبة 0.9٪ وأخيرا Samsung Note 3 بنسبة 0.8٪.