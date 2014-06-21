ميناء جدة يستقبل مليون طن من الأغذية قبل رمضان

أكد مسؤول في قطاع الموانئ استيراد نحو مليون طن من المواد الغذائية المختلفة عبر ميناء جدة الإسلامي خلال شهر (مايو) الماضي، كما تم مناولة 4.7 مليون طن من البضائع الواردة والصادرة المختلفة، ونحو 400 ألف حاوية قياسية خلال الشهر الماضي.

وقال المسؤول في ميناء جدة الإسلامي إن إجمالي أوزان الواردات والصادرات من البضائع المختلفة التي تمت مناولتها خلال الشهر الماضي بلغ 4.7 مليون طن، فيما بلغ إجمالي أعداد الحاويات التي تمت مناولتها نحو 378 ألف حاوية قياسية بأنواعها المختلفة بحسب صحيفة الاقتصادية.

وقال إن ميناء جدة "ناول نحو خمسة ملايين طن من البضائع الواردة والصادرة المختلفة ونحو 400 ألف حاوية قياسية خلال شهر أيار (مايو) الماضي، فيما بلغت أعداد السفن التي قـدمت وغادرت الميناء 389 سفينة من مختلف الأنواع والأحجام".

وأوضح أن أعداد الحاويات التي تمت مناولتها برسم المسافنة 139855 حاوية قياسية، أما البضائع العامة فتضمنت 955417 طناً من المواد الغذائية المختلفة، أما إجمالي الأطنان من مواد البناء المختلفة فبلغ 755078 طناً، فيما بلغ إجمالي الأطنان من الحبوب السائبة (الشعير) 152061 طناً.

أما السيارات فبلغ إجمالي أعداد السيارات (المركبات) والشاحنات، وكذلك المعدات ذاتية الحركة 55682، وبلغ إجمالي أعداد الركاب الذين قدموا وغادروا الميناء 33824 راكباً، فيما سجلت أعداد المواشي الحية المستوردة 598108 رؤوس من المواشي.

من جانبه توقع الدكتور واصف كابلي عضو اللجنة التجارية الوطنية في مجلس الغرف استقرار أسعار المواد الغذائية في الموسم الجاري، مقارنة بالمواسم الماضية، مؤكداً في ذات الوقت توافر المخزون الكافي والاستعداد المبكر لموسم رمضان من قبل التجار وشركات المواد الغذائية المتخصصة.