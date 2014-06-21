139 مليون دولار عائدات منتجات الغابات في تونس

عقدت بمدينة الحمامات التونسية السياحية اليوم ورشة عمل خصصت لعرض نتائج مشروع التعاون الفني لدعم المقاولات الصغرى العاملة في مجال تثمين المنتوجات الغابية غير الخشبية، نظمتها الإدارة العامة للغابات وعدد من الخبراء والجمعيات في تونس بالتعاون مع منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة.

وأفاد وزير الفلاحة التونسي الأسعد الأشعل الذي أشرف على افتتاح الورشة بأن عائدات قطاع الغابات في تونس تبلغ سنويا 223 مليون دينار تونسي، تعادل نحو 139 مليون دولار أميركي.

من جهة ثانية اتفقت تونس والبنك الأوروبي للاستثمار على برنامج للمساعدة في مجالات النقل والترانزيت والتجارة ذات الألوية لتونس الممول بقيمة 3.6 مليون دولار أميركي من قبل صندوق الانتقال الديمقراطي لدول شمال أفريقيا والشرق الأوسط التابع للاتحاد الأوروبي.

ويتضمن برنامج المساعدة سلامة الطرقات وإتمام الدراسات الخاصة بالطرقات السريعة والبنية الأساسية في الموانئ التونسية إضافة إلى تطوير قطاع النقل من خلال توسيع الشبكة الحديدية وربطها مع الحدود الجزائرية إلى جانب تأهيل المراكز الحدودية.