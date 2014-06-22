مباحثات سعودية مع البنك الدولي لترشيد المياه

تصدرت طرق استخدام وترشيد المياه في القطاع الزراعي بالسعودية اجتماع المسؤولين السعوديين بوفد من البنك الدولي يزور الرياض، والتقي عضو مجلس الإدارة رئيس لجنة الزراعة والأمن الغذائي بغرفة الرياض محمد بن فهد الحمادي وفد البنك الدولي الذي ضم بيكلي نيجيو كبير أخصائي موارد المياه والدكتور حزام العتيبي أخصائي موارد مياه.

وتركز اللقاء على تفعيل أفضل طرق العمليات الزراعية التي تساعد على ترشيد المياه، وذلك من خلال استخدام الميكنة في العمليات الزراعية والري أو زراعة المحاصيل الأقل استهلاكاً للمياه.

من جانبه أكد الحمادي خلال اللقاء على أهمية المياه والحفاظ عليها وضرورة معرفة البيانات الصحيحة عن حجم المتوفر منها وتحديد احتياجات الاستخدام السكاني والاقتصادي بما فيها الأنشطة الزراعية، موضحاً أن القطاع الزراعي يعد المستهلك الأكبر للمياه في المملكة.

وقال إن أمن المملكة المائي مهم جداً، ولكن يجب أن لا يكون ذلك على حساب الأمن الغذائي، مشيراً إلى أن القطاع الزراعي يستهلك ما يقارب 83% من حجم الطلب على المياه في المملكة، موضحاً أن القطاع الزراعي يوفر الكثير من احتياجات السلع الزراعية، مما يساعد في الحد من تأثير التضخم .

كما تطرق اللقاء إلى مصادر المياه بالمملكة، وإمكانيات تطويرها لافتاً إلى أهمية العمل على تطوير وتنقية مياه الصرف الصحي والاستفادة منها في الزراعة والصناعة. ومن جانبهم أعرب أعضاء الوفد عن ترحيبهم بالتعاون مع اللجنة في هذا المجال والعمل على تبادل الآراء والمقترحات بما يساعد على تحقيق هذه المرئيات.

كما أشادوا بدور اللجنة البارز في التواصل مع المزارعين، مؤكدين أن هذا يساعد على معرفة آرائهم ومقترحاتهم حول أفضل الطرق اللازمة لتحديد كميات المياه التي تستخدم في الزراعة.

الجدير بالذكر أن المملكة أعلنت عن إيقاف استيراد القمح بشكل نهائي وعدم التراجع "عن قرار إيقاف زراعة القمح نهائياً في عام 2016 في المملكة".