السعودية: إعفاء جمركي لبضائع خليجية بـ23 مليار ريال

ذكرت بيانات اقتصادية أن السعودية قامت العام الماضي بإعفاء بضائع خليجية بلغت قيمتها 23.7 مليار ريال من رسوم جمركية بـ1.62 مليار ريال في 2013، بنمو نسبته 26% مقارنة برسوم عام 2012.

وبحسب صحيفة الاقتصادية، فتمثل قيمة رسوم البضائع الخليجية المعفاة 23% من إجمالي الرسوم المعفى عنها بـ2013.

وتنقسم البضائع الخليجية المعفاة من الرسوم إلى 3 أنواع هي منتجات المصانع، وبلغت قيمة بضائعها 23.7 مليار ريال، وقيمة رسوم إعفائها 1.6 مليار ريال، والثانية منتجات نباتية وحيوانية وطبيعية بقيمة 253 ألف ريال ورسوم إعفائها 12.7 ألف ريال.

والقسم الثالث نماذج إعفاءات صناعية بلغت قيمتها 189 ألف ريال وقيمة رسوم إعفائها 9.4 ألف ريال.

وبلغ إجمالي قيمة الرسوم التي أعفت عنها الدولة خلال عام 2013 نحو 6.94 مليار ريال، مقارنة بـ6.64 مليار ريال في عام 2012، أي أن الرسوم السابقة نمت بنسبة 5% بما يعادل 307.3 مليون ريال في 2013 مقارنة بـ 2012.

وبلغ إجمالي صادرات المملكة غير النفطية للخليج في 2013 نحو 36.11 مليار ريال، 17.17 مليار ريال للإمارات، ثم عُمان بقيمة 5.61 مليار ريال، والكويت بـ5.15 مليار ريال، ثم قطر بـ4.81 مليار ريال، وأخيرا البحرين بـ3.36 مليار ريال.

أما واردات المملكة من الخليج فبلغت في 2013 نحو 49.11 مليار ريال، 31.99 مليار ريال من الإمارات، وثانيا البحرين بـ 6.91 مليار ريال، وعُمان بـ 5.89 مليار ريال، وقطر بـ 2.43 مليار ريال والكويت بـ 1.89 مليار ريال.

من جهة أخرى بلغت قيمة الإيرادات من الرسوم الجمركية لعام 2013، نحو 24.8 مليار ريال بارتفاع نسبته 8% عن إيرادات عام 2012. وتقسم الإيرادات من الرسوم الجمركية إلى قسمين، الأول إيرادات جمركية محصلة ورسوم جمركية تحملتها الدولة.

وبلغت قيمة الإيرادات الجمركية المحصلة في 2013 نحو 21.9 مليار ريال، تمثل نحو 88% من الإيرادات من الرسوم الجمركية.

كما ارتفعت الإيرادات الجمركية المحصلة بنسبة 8%، حيث كانت تبلغ قيمتها خلال عام 2012 نحو 20.2 مليار ريال. يُذكر أنها أقل نسبة نمو سنوية خلال أربعة أعوام سابقة أي منذ عام 2010. أما القسم الثاني الرسوم التي تحملتها الدولة فقد بلغت قيمتها في 2013 نحو 2.9 مليار ريال، تمثل نحو 12% من إجمالي الإيرادات من الرسوم الجمركية. في حين بلغت قيمة الرسوم التي تحملتها الدولة خلال عام 2012، نحو 2 مليار ريال.