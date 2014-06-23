معرض الرياض الدولي يطلق فعالياته بمشاركة صناعية

تحت رعاية وزارة الخارجية والهيئة العامة للاستثمار والبنك السعودي للتنمية ومجلس الغرف السعودية وبمشاركة 16 دولة خليجية وعربية وعالمية، افتتح وزير التجارة والصناعة السعودي الدكتور توفيق بن فوزان الربيعة بمركز الرياض الدولي للمؤتمرات معرض الرياض الدولي الذي يعد الأول من نوعه في المملكة العربية السعودية ودول الخليج.

وبيّن الربيعة عقب الافتتاح أن المعرض فرصة ثمينة للشركات السعودية لترويج منتجاتها وكذلك التعرف إلى منتجات الدول الأخرى من خلال هذا التجمع، منوهاً بمشاركة البنك السعودي للتسليف والادخار وبرنامج الصادرات السعودية في دعم صادرات المملكة من حيث التمويل.

من جهته، أشار الوزير المنتدب لدى وزير الصناعة والتجارة والاستثمار والاقتصاد الرقمي المغربي رئيس الوفد المغربي محمد عبو إلى مشاركة المغرب ودورها في إطار تفعيل توصيات "ملتقى المملكتين" الذي نظمت دورته الأولى في الدار البيضاء مؤخراً وكذلك ضمن إطار تفعيل مخطط وطني مغربي لتنمية المبادرات التجارية خاصة مع الدول العربية الشقيقة والصديقة.

وأوضح أن الوفد المغربي من رجال الأعمال يمثلون قطاعات مختلفة كقطاع الصناعة الغذائية وقطاع النسيج والألبسة وقطاع صناعة الأدوية، بالإضافة إلى قطاع التكنولوجيا والاتصال وأخرى وغيرها وتشكل قدرات تصديرية وتنافسية، عاداً هذا التجمع اكتشافاً للفرص المتاحة في السوق السعودي خاصة ودول مجلس التعاون بشكل عام.

الجدير بالذكر أن المعرض يهدف إلى التعريف بفرص الاستثمار والتجارة التي يقدمها الاقتصاد السعودي للمستثمرين الأجانب داخل المملكة والمصدرين إليها، ورفع مستوى التبادل الاقتصادي بين المملكة والدول المشاركة لتعزيز حجم التبادل التجاري.