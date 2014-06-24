احتياطي القمح في مصر يكفي لـ 6 أشهر

قال المتحدث الرسمي باسم وزارة التموين والتجارة الداخلية إن بلاده أكبر مستورد للقمح في العالم اشترت 3.7 مليون طن من القمح المحلي هذا الموسم، وهو ما يغطي مع مخزونات القمح المستورد احتياجات البلاد لمدة ستة أشهر.

وفي وقت سابق من الشهر الجاري قال وزير التموين خالد حنفي إنه من المتوقع أن تشتري الحكومة ما بين 3.8 و3.9 مليون طن بنهاية موسم

الشراء الحالي انخفاضا من المستوى المستهدف مبدئيا، وهو 4.4 مليون طن.

وقال محمود دياب المتحدث الرسمي للوزارة في اتصال هاتفي "قمنا بشراء 3.7 مليون طن قمح محلي هذا الموسم بزيادة 100 ألف طن عن الموسم الماضي".

وأضاف "مشتريات الحكومة هذا الموسم بجانب القمح المستورد تكفي احتياجات البلاد لمدة ستة أشهر". ورصدت مصر عشرة مليارات جنيه لشراء القمح المحلي هذا الموسم.

وكان تجار من القطاع الخاص توقعوا في استطلاع لرويترز في أبريل أن مشتريات الحكومة من القمح المحلي لن تتجاوز 3.7 مليون طن. وغالبا ما تكون الكميات التي تشتريها الحكومة من القمح المحلي في نهاية المطاف أقل من توقعاتها.

وبدأت مشتريات الحكومة من المحصول المحلي منتصف أبريل نيسان وحتى 20 يونيو بسعر 420 جنيها (58.7 دولار) للأردب. ويعادل الأردب حوالي 150 كيلوجراما. ويزيد السعر المحلي عن السعر الذي تدفعه مصر في السوق الدولية بأكثر من 100 دولار للطن.