الإسلامي للتنمية يعتمد 447 مليون دولار لمشاريع دولية

وافق مجلس المديرين التنفيذيين للبنك الاسلامي للتنمية خلال اجتماعاته التي بدأت يوم الأحد الماضي بمقر البنك بجدة على اعتماد 6ر447 مليون دولار للمساهمة في تمويل عدد من المشاريع التنموية في بعض الدول الأعضاء، كما اعتمد تقديم 3 منح من صندوق الوقف التابع للبنك لدعم جهود التعليم في 3 مجتمعات مسلمة في دول غير أعضاء وهي كينيا، وليسوتو، وترينداد.

وشملت التمويلات المعتمدة خلال هذه الدورة المساهمة في عدد من قطاعات التنمية الفاعلة في بعض الدول الأعضاء ومن أبرزها: اعتماد تقديم 304 ملايين دولار لدعم قطاع الطاقة الكهربائية والمساهمة في تمويل مشروعين، الأول لصالح مشروع توسعة الشبكة الكهربائية في جمهورية بنغلاديش، وسيسهم البنك في المشروع بمبلغ 220 مليون دولار، والثاني لصالح مشروع خط نقل وتوزيع الكهرباء بين منطقة ميراما ومنطقة كابالي بجمهورية أوغندا، وتبلغ مساهمة البنك فيه 7ر83 مليون دولار.

وتضمنت التمويلات المعتمدة خلال الدورة الحالية المساهمة في قطاعات أخرى وهي قطاعات الصرف الصحي والصحة والتعليم والتي تضمنت: تقديم تمويل بمبلغ 5ر87 مليون دولار للمساهمة في مشروع لخدمات الصرف الصحي بمنطقة حوض نهر الغدير في لبنان، وتمويل إضافي بمبلغ 25 مليون دولار للمساهمة في مشروع توسعة مطار الملكة علياء الدولي بالمملكة الأردنية الهاشمية، وتقديم مبلغ 15 مليون دولار للمساهمة في مشروع توسعة خدمات الرعاية الصحية في جمهورية تشاد.

كما شملت كذلك 15 مليون دولار أخرى للمساهمة في تطوير مدارس التعليم المهني في جمهورية غينيا، وتقديم مساعدة فنية عبر منحة بمبلغ 450 ألف دولار لصالح مركز شارل ميريو في باماكو، تحت إشراف حكومة مالي لدعم تنفيذ برنامج تطوير قدرات الفنيين العاملين في المختبرات الطبية في 7 دول في غرب إفريقيا وجميعها دول أعضاء في البنك، وهي بوركينا فاسو، وبنين، وغينيا، ومالي، والنيجر، والسنغال، وتوغو.

وأقر مجلس المديرين التنفيذيين مواصلة مشاركة البنك في دعم المركز الدولي للزراعة الملحية في دبي، وأصبح المركز يمثل نموذجاً ناجحاً للتعاون المشترك بين دولة الإمارات والبنك، وتحول بمرور الوقت إلى مركز أبحاث عالمي الطراز يضم فريقا دوليا من العلماء والباحثين الذين يجرون أبحاثاً في مجالات الابتكارات التطبيقية لتحسين أحوال المزارعين الفقراء وتنفيذ البرامج الانمائية الرامية لتحسين الإنتاجية والاستدامة في المناطق الزراعية ذات المردودية الضعيفة.