حجم سوق المنتجات الإسلامية 2.47 تريليون دولار بـ2018

توقع المدير التنفيذي لشركة تايمزفايف العالمية نادر صبري أن يبلغ حجم سوق المنتجات الإسلامية 2.47 تريليون دولار بحلول 2018.

وطموح المستهلك المسلم يدفعه إلى المطالبة بمنتجات وخدمات مبتكرة وذات جودة عالية كمثيلاتها الغربية. ومن الملاحظ أن قطاع نمط الحياة الإسلامية هو من بين أسرع القطاعات نموا في مجال الاقتصاد الإسلامي، الذي كان يشهد هيمنة حقل الموضة.

وحول التحديات التي تواجه الأعمال التجارية الجديدة في مجال الاقتصاد الإسلامي قال صبري في رسالة عبر البريد الإلكتروني لـ"العربية نت"، إن أكبر تحد كان هو الإقناع بتبني الابتكارات الجديدة من قبل أشخاص يفكرون بطريقة تقليدية.

وقال صبري "قد استثمرنا بكثافة في التوعية والتنمية الشخصية عبر تنظيم ورش حول فيسيولوجية الإنسان المسلم. ولقينا نجاحا باهرا لدى من نسميهم الغالبية الصامتة من المسلمين المعتدلين الذين يرغبون في استهلاك منتجات تشبه نظيراتها الغربية من حيث الجودة والابتكار والنسق، مع الحفاظ على إطار إسلامي يحترم قيمنا الخاصة".

وكانت شركة تايمزفايف العالمية قد أطلقت سجادة الصلاة الفسيولوجية في الإمارات المتحدة العربية في 2013.

وقال صبري "إجمالا تشمل مبيعاتنا الآن 35 بلدا، وكانت دولة الإمارات العربية المتحدة نقطة الانطلاق لدينا في منطقة الشرق الأوسط. عرفنا نجاحا كبيرا في سوق الإمارات الذي كان من الأوائل الذين تبنوا المنتج. كما نلنا جائزة الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم في فئة الابتكار في 2013 في القمة العالمية للاقتصاد الإسلامي، وقد ساعد منتجنا الآلاف من العملاء الذين يعانون من إصابات رياضية أو أمراض بدنية مزمنة أو السمنة، بالإضافة إلى عملاء لديهم مشاكل عصبية تؤثر على صحتهم البدنية".

وفيما يتعلق بالتوزيع قال صبري "لدينا العديد من الشراكات، بما فيها شراكة مع شركة فيزا العالمية سنعلن عنها في غضون الأسبوع القادم. كما نعتزم الانطلاق إلى عالم التجزئة للوصول إلى عدد أكبر من العملاء من خلال استراتيجية لثلاث أعوام، وقد افتتحنا في هذا الإطار مؤخرا كشكا للبيع بالتجزئة في أحد المولات في دبي".

وحول الأسواق المستهدفة قال صبري إن الأسواق الأساسية لدى شركته هي دول مجلس التعاون الخليجي وجنوب شرق آسيا، بالإضافة الى عمليات صغيرة في أوروبا وأميركا الشمالية في المجتمعات التي تعرف تواجدا كثيفا للمسلمين.