فرنسا تفوز بصفقة "قطارات" في قطر بـ2.7 مليار دولار

وقعت شركتا ألستوم وفينسي الفرنسيتان اتفاقية بقيمة ملياري يورو (2.72 مليار دولار) مع قطر لإنشاء شبكة للترام في مدينة لوسيل، في الوقت الذي بحث فيه البلدان أيضا اتفاقا محتملا لبيع أسلحة.

وقالت ألستوم في بيان إنه جرى توقيع الاتفاق الذي يتوقع بدء تشغيل خط الترام في 2018-2020 خلال زيارة أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني لفرنسا. ومدينة لوسيل أحد أكبر مشروعات التطوير العقاري في منطقة الخليج، ومن المتوقع أن يقطنها قرابة 200 ألف شخص، وتضم أحياء تجارية منها مشروع مارينا مول بتكلفة 275 مليون دولار، و22 فندقا وأربع جزر وملعبين للجولف.

وستضم المدينة التي تقدر تكلفتها بنحو 45 مليار دولار أيضا ملعبا لكرة القدم يتسع لـ80 ألف متفرج ستقام عليه المباراة النهائية في بطولة كأس العالم لكرة القدم للعام 2022.

وتعرضت قطر لانتقادات بسبب المعاملة التي يلقاها العمال المهاجرون الذين ذكرت أنباء أن كثيرين منهم لقوا حتفهم أثناء عملهم في مشروعات للبنية التحتية في البلاد. وأعلنت قطر إجراءات مشددة لشركات المقاولات المشاركة في أنشطة البناء المرتبطة ببطولة كأس العالم.

وردا على سؤال عما إذا كانت فرنسا أثارت قضية ظروف العمال خلال زيارة الأمير قال مسؤول فرنسي "نتحدث بشأن كل شيء مع قطر. لا توجد موضوعات محرمة".

وبحث زعيما البلدين أيضا صفقة محتملة لبيع طائرات رافال الفرنسية المقاتلة التي تصنعها شركة داسو لقطر، لكن لم يتم التوصل إلى نتيجة على الفور. وقال مصدر قريب من الرئيس الفرنسي فرانسوا هولوند عقب اجتماع عقد خلال أول زيارة رسمية للأمير إلى فرنسا "بحثا ذلك. المفاوضات مستمرة".

وتخطط قطر لزيادة كبيرة في حجم قواتها الجوية مع توسيع الدولة لدورها العالمي بعد مشاركتها في الصراع الليبي في العام 2011. وتملك قواتها الجوية سربا من 12 طائرة ميراج-2000 من صنع داسو لكنها تتطلع حاليا لشراء 72 طائرة على مرحلتين متساويتين.

وقال هولوند في كلمة بمناسبة زيارة الأمير القطري قبل عشاء رسمي "تختار قطر دائما التكنولوجيا الفرنسية لقواتها المسلحة". ولم يتطرق الأمير بالذكر في تصريحاته التي أدلاها بالفرنسية إلى المفاوضات بشأن الطائرة رافال.

وتتنافس رافال مع يوروفايتر تايفون التي يعرضها كونسورتيوم يضم ايرباص وبي.ايه.إي سيستمز وفينميكانيكا والمقاتلة إف-15 التي تصنعها بوينج الأميركية.