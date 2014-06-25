الذهب "يتهاوى" وتركيا وروسيا يزيدان احتياطاتهما

في الوقت الذي أظهرت بيانات من صندوق النقد الدولي اليوم الأربعاء أن روسيا زادت احتياطاتها من الذهب بمقدار 9.5 طن لتصل إلى 1077.95 طن في مايو وارتفاع حيازة تركيا من المعدن النفيس 6 أطنان إلى 503 أطنان، فقد هبط الذهب أثناء التعاملات الآسيوية اليوم مع نضوب الشراء الفعلي بعد أن قفزت الأسعار في الجلسة السابقة إلى أعلى مستوى لها في شهرين، كما تراجعت الفضة من أعلى مستوياتها في ثلاثة أشهر.

ودفع ضعف أسواق الأسهم يوم الثلاثاء المعدن الأصفر إلى أعلى مستوى منذ منتصف أبريل، لكن الصعود كان أقل كثيرا من مكاسبه يوم الخميس الماضي عندما سجل أكبر قفزة في تسعة اشهر مع إحجام البنك المركزي الأميركي عن التعهد برفع أسعار الفائدة وبسبب العنف في الشرق الأوسط.

وانخفض سعر الذهب في المعاملات الفورية 6.24 دولار إلى 1311.36 دولار للأوقية (الأونصة)، بعد أن كان صعد أثناء جلسة الثلاثاء الى 1325.90 دولار وهو أعلى مستوى له منذ 15 أبريل.

وأسعار المعدن النفيس مرتفعة حوالي 9% عن مستوياتها في بداية العام.

وهبطت العقود الآجلة الأميركية للذهب حوالي 9 دولارات إلى 1312.30 دولار للأوقية.

ومن بين المعادن النفيسة الأخرى تراجعت الفضة- التي غالبا ما تحذو حذو الذهب- إلى 20.68 دولار للأوقية بعد ان كانت قفزت يوم الثلاثاء الى 21.14 دولارا، وهو أعلى مستوى لها منذ 18 مارس. وانخفضت أيضا أسعار البلاتين والبلاديوم بعد ان سجلت مكاسب متواضعة في الجلسة السابقة بفعل استمرار القلق بشأن المعروض.