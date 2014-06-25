الكهرباء السعودية تنفذ مشاريع بقيمة 500 مليار ريال

سجلت الشركة السعودية للكهرباء مشاركتها الفاعلة في معرض المشاريع بمحافظة جدة، والذي يمر بمحطته الثانية بمجمع عزيز التجاري، وسط حضور فاق 60 ألف زائر، ومشاركة 19 جهة حكومية تستعرض النقلة الحضارية التي شهدتها المحافظة على مدار السنوات الماضية.

وتعمل الشركة السعودية للكهرباء على تنفيذ خططها للسنوات العشر القادمة، متضمنة استعدادها لتنفيذ مشاريع كهرباء ضخمة، تتجاوز تكلفتها 500 مليار ريال، كما تقوم حالياً بتنفيذ مشاريع تبلغ تكاليفها 150 مليار ريال في إطار خطتها الخمسية التي انطلقت مطلع عام 2013، وتستهدف إضافة 20 ألف ميجاوات حتى عام 2018.

كما تسعى الشركة لتنفيذ 21 مشروعاً للدورة المركبة ضمن الجهود الرامية لتحقيق أعلى مستوى من الكفاءة في وحدات التوليد وتخفيض استهلاك الوقود، والمساهمة في توفير احتياطي مناسب من القدرة الكهربائية وقت الذروة، في حدود 10% من إجمالي القدرة المركبة.

ومن أبرز تلك المشاريع التي تمت الموافقة على ترسيتها، محطة المضايا المركزية، ومحطة الخفجي المركزية، ومحطات مشروع وعد الشمال، وإنشاء محطة العقير، وتوسعة محطتي جواثا وبقيق، إلى جانب عدد من خطوط شبكات النقل ضمن المشاريع التي تمت ترسيتها من بينها خط هوائي مزدوج الدائرة، يربط محطة بيشة المركزية بمحطة تحويل شرق محافظات الطائف، وخط النقل الهوائي من محطة طبرجل إلى الجوف ومنها إلى عرعر.

وسوف تضيف الشركة خلال السنوات الثلاث المقبلة, 234 محطة تحويل كهرباء جديدة، وأكثر من 20 ألف كيلومتر دائري من خطوط نقل الكهرباء، فيما ستعزز أنظمة توزيع الكهرباء على نطاق المملكة، علاوة على 260 محطة تحويل كهرباء جديدة ، وأكثر من 30 ألف كيلومتر دائري من خطوط نقل الكهرباء.

وتستمر الشركة في تشجيع القطاع الخاص على الاستثمار، في مشاريع إنتاج الكهرباء، وذلك من خلال مشاركتها في مشاريع محطات التوليد ، إذ يتوقع أن تبلغ إسهاماتها 30% من إنتاج الطاقة الكهربائية في المملكة، إضافة إلى أن هناك مشروعان قيد الإنجاز، الأول بالقرية بالمنطقة الشرقية وبقدرة 3927 ميجاوات، وقد تم توقيع اتفاقياته في عام 2011 مع إحدى التحالفات، حيث بدأ الإنتاج في الربع الثاني من عام 2014، ويكتمل في الربع الثالث من نفس العام، والثاني وهو مشروع (رابغ 2) بالمنطقة الغربية، وبقدرة 1800 ميجاوات، وسيتم الانتهاء منه في العام 2017.

كما أن لدى الشركة السعودية للكهرباء مشروعين مستقبليين، هما مشروع (ضباء 1) للإنتاج المستقل بقدرة إنتاجية تصل إلى 550 ميجاوات، ومن المحدد استكمال المشروع في العام 2017، فضلاً عن مشروع (ضباء 2) للإنتاج المستقل بقدرة إنتاجية تصل إلى 1800 ميجاوات، وسيتم انجازه في العام 2018.