تقرير: 172 مليار دولار مبيعات السلع الفاخرة في سنة

قال تقرير اقتصادي إن مبيعات 75 شركة سلع فاخرة في العالم قدرت قيمتها بـ 171.8 مليار دولار خلال عام.

وبحسب صحيفة الحياة، أشار المسؤول العالمي عن قطاع خدمات الاستشارات لتجارة التجزئة في "ديلويت" أنطوان دي ريدماتن، إلى أن شركات السلع الفاخرة "سجلت أداء أفضل من شركات المنتجات الاستهلاكية تحديداً والاقتصادات العالمية عموماً، على رغم البيئة الاقتصادية المتقلّبة".

وكانت شركة "ديلويت" الاستشارية رصدت في تقريرها حول أسواق السلع الفاخرة، ارتفاع هذه التجارة على الرغم من "التباطؤ الذي يشهده الاقتصاد العالمي".

وتوقع ريدماتن "نمواً في اقتصادات الدول المتقدمة في وقت لا تزال الأسواق الناشئة تواجه تحديات كبيرة". مضيفا أن الأداء العام لقطاع السلع الفاخرة لن يعتمد على النمو الاقتصادي فحسب، بل أيضاً على عوامل أخرى كحجم الحجوز والسفر وحماية الملكية الفكرية وميل المستهلك إلى التوفير وتغيير توزيع الدخل.

ورصد التقرير تركز شركات السلع الفاخرة في فرنسا وإيطاليا وإسبانيا وسويسرا وبريطانيا والولايات المتحدة، وتتمثل هذه الدول الست بنحو 87% من أكبر 75 شركة سلع فاخرة في العالم، وتشكل مبيعاتها في هذا القطاع أكثر من 90% من مبيعات السلع الفاخرة عالمياً عام 2012.

ولم يستبعد الشريك المسؤول عن قطاعي السلع الاستهلاكية والنقل في "ديلويت الشرق الأوسط" هيرفيه بالانتين، أن ينمو قطاع السلع الفاخرة عالمياً مع تعافي الاقتصاد العالمي، كما سيبقى قوياً خلال العام الحالي في الشرق الأوسط.

ولفت إلى أن نمو مبيعات السلع الفاخرة والتجارة الإلكترونية سيبقى قوياً هذه العام في الأسواق الناشئة في آسيا والمحيط الهادئ وأميركا اللاتينية والشرق الأوسط وأفريقيا، مع ازدياد سياح التسوق في فرنسا وإيطاليا وبريطانيا والولايات المتحدة، الذين يساهمون بامتياز في نمو هذا القطاع.

وبلغت مبيعات منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا وآسيا والمحيط الهادئ وأميركا اللاتينية نسبة 19% من مبيعات سوق المنتجات الفاخرة عام 2013. ورجح نمو نسبة هذه المناطق لتصل إلى 25% عام 2025، وفق شركة يورومونيتور الدولية.