شركات سعودية كبرى أعدت دراسات جدوى لمشاريع بمصر

أكد رئيس مؤسسة الحارثي العقارية بالمملكة العربية السعودية، إبراهيم الحارثي، عودة مصر إلى جذب الاستثمارات العربية والأجنبية، بعد تولي المشير عبد الفتاح السيسي إدارة البلاد، وأنه لا بديل عن عودة الاستثمارات العربية والأجنبية إلى مصر مثلما كانت قبل انطلاق الثورات في 2011، بل إن حجم الاستثمارات سوف يتضاعف خلال الفترة المقبلة.

وأشار في تصريحات خاصة لـ "العربية نت"، إلى أن أكبر الشركات السعودية قامت بعمل دراسات جدوى قبل عدة أشهر للمشروعات التي تحتاجها مصر، وبالفعل هناك شركات كبرى أعلنت عن استثمارات في مصر خلال الفترة المقبلة مثل شركة المراعي التي أعلنت قبل أيام عن مشروع تبلغ استثماراته المتوقعة نحو 1.5 مليار جنيه.

وأشار إلى أنه لا يوجد ما يعوق عودة الاستثمارات العربية إلى مصر، هذا بخلاف الفترة الماضية التي كانت تنتشر فيها حالة من عدم الاستقرار وخوف المستثمرين على أموالهم واستثماراتهم، ولكن في الوقت الحالي وبعد عودة الأمان والاستقرار للشارع المصري، فإن هناك توجها عاما في أوساط رجال الأعمال العرب بالاتجاه إلى مصر.

وشدد على أن مصر تمتلك فرصا استثمارية قوية في كافة القطاعات الاستثمارية، وأن عائد الاستثمار في مصر مضمون، وينافس أعلى معدلات الأرباح في أي مكان في العالم، ويضاف إلى ذلك أن السوق المصري من أكبر الأسواق الاستهلاكية في المنطقة العربية، وبالتالي فهو محط أنظار كافة الشركات الاستثمارية في العالم وليس في الدول العربية فقط.

وأوضح أن الروتين هو أكبر مشكلة تعوق الاستثمار، مطالبا الحكومة المصرية بالعمل على القضاء على الروتين والبيروقراطية لدعم عودة الاستثمار ورجال الأعمال إلى مصر في أقرب وقت ممكن.

وشدد على أن السياحة والزراعة والصناعة والطاقة هي ملفات مهمة بالنسبة لرجال الأعمال الذين يتطلعون إلى الاستثمار في مصر، وأن العائد على هذه الاستثمارات كبير جداً بالمقارنة مع مناطق أخرى، خاصة في ظل انخفاض تكلفة المعيشة والإقامة والتشغيل في مصر.

وكشف الحارثي عن أن التعاون بين السلطات المصرية والسعودية انتهى بالقبض على نصاب سعودي هارب بمدينة الرحاب بالقاهرة، قام بالنصب عليه ببيع قطعة أرض بالمدينة المنورة بصك ملكية مزور، قيمتها 60 مليون ريال في عام 2007.

وقال الحارثي إن وزارة الداخلية المصرية أبلغته أنه سيتم ترحيل المتهم محمد بن عبد الهادي بن المدني، من سجن استئناف القاهرة، لتسليمه للسلطات المختصة بالمملكة العربية السعودية، مضيفًا أن المتهم مطلوب ضبطه وإحضاره بموجب خطاب لهيئة الرقابة والتحقيق بالمملكة بتهمة الرشوة لقيامه بتزوير صك ملكية أرض تبلغ مساحتها 40 ألف متر بشارع قربان بالمدينة المنورة.

وطالب السلطات السعودية بسرعة تسليم المتهم في أقرب وقت لينال كل مجرم عقابه على حد وصفه. وكشفت تحقيقات النيابة العامة في مصر، أن المتهم قام بتزوير بطاقة رقم قومي مصرية وأخرى إماراتية منذ قدومه لمصر في 2009، وتم القبض عليه قبل أيام وقررت النيابة حبسه على ذمة التحقيق.