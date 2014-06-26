9.3 مليار دولار استثمار أجنبي في السعودية بـ2013

سجلت السعودية أدنى انخفاض في حجم الاستثمار الأجنبي المباشر الداخل إلى البلاد، في حين حققت الاستثمارات في خارج المملكة تقدماً طفيفاً، بحسب ما ذكرت الاقتصادية.

وأدى هذا الانخفاض إلى أن تتبادل السعودية والإمارات موقعيهما كأكبر وثاني أكبر متلقين للاستثمار الأجنبي المباشر بين دول الخليج والدول العربية عموماً، لتحتل بذلك الإمارات الموقع الأول.

وأدى الانخفاض أيضاً إلى تخلي السعودية عن موقعها كثاني أكبر متلق للاستثمار بين دول منطقة الشرق الأوسط، لتصبح الآن في المركز الثالث بعد تركيا والإمارات، بعد أن كانت في 2012 في المركز الثاني بعد تركيا.

وأوضح تقرير لمؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية "أونكتاد"، أن المجموع الكلي لمبالغ الاستثمار الأجنبي المباشر الذي تلقته السعودية العام الماضي وصل إلى 9.3 مليار دولار، ما يمثل هبوطا حادا عن الـ12.182 مليار دولار التي تلقتها عام 2012.

وللمقارنة، تلقت السعودية استثمارات بقيمة 16.308 مليار دولار في عام 2011، أو ما يقرب من ضعف استثمارات العام الماضي و29.233 مليار دولار في عام 2010 (أكثر من ثلاث مرات من استثمارات 2013)، و36.458 مليار دولار في عام 2009 (نحو 4 مرات أكثر من استثمارات العام الماضي)، و39.456 مليار دولار في عام 2008 (أكثر بأربع مرات من استثمارات 2013).

وحققت الإمارات العام الماضي استثمارات بقيمة 10.488 مليار دولار، مقابل 9.602 مليار في عام 2012م، و7.679 (2011)، و5.500 (2010)، و4.003 (2009)، و13.724 (2008).

وفي المقارنة مع حجم الاستثمار الذي حققته السعودية والإمارات، جذبت دول الخليج والدول العربية عموما أرقاما متواضعة من الاستثمار الأجنبي المباشر. فقد جذبت مصر استثمارات بقيمة 5.553 مليار دولار لتأتي بذلك في المركز الثالث، ثم المغرب في المركز الرابع (3.358 مليار دولار)، والسودان في المركز الخامس (3.094 مليار دولار).

ومن المركز السادس إلى المركز الـ18، جاءت على التوالي: لبنان (2.833 مليار دولار)، الكويت (2.329 مليار)، الأردن (1.798)، الجزائر (1.691)، عمان (1.626)، موريتانيا (1.154)، تونس (1.096)، البحرين (989 مليون دولار)، قطر (840 مليون دولار)، ليبيا (702 مليون)، جيبوتي (286 مليونا)، فلسطين (177 مليونا)، الصومال (107 ملايين).

وعلى صعيد الاستثمارات الخارجة من البلاد، احتلت الكويت المرتبة الأولى باستثمارات بلغت 8.377 مليار دولار، ثم قطر (8.021 مليار دولار)، بعدها السعودية (4.943)، والإمارات (2.905)، وعمان (1.384)، والبحرين (1.052). وعموما كانت استثمارات الدول العربية الأخرى في الخارج ضعيفة للغاية بما في ذلك مصر والمغرب والجزائر، وتونس.