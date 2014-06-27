إنفاق أسر اليابان يهبط 8% على أساس سنوي

أظهرت بيانات يوم الجمعة أن إنفاق الأسر اليابانية هبط بوتيرة أسرع كثيراً من المتوقع في مايو في علامة على أن إنفاق المستهلكين يعاني بعد سريان زيادة في ضريبة المبيعات في ثالث أكبر اقتصاد في العالم.

وهبط إنفاق الأسر بنسبة 8.0 بالمئة على أساس سنوي في حين كانت توقعات السوق تشير إلى انخفاض سنوي قدره 2.0 بالمئة.

وقالت وزارة الشؤون الداخلية والاتصالات إن الإنفاق تراجع بنسبة 3.1 بالمئة في مايو، مقارنة مع الشهر السابق مع إنفاق الأسر في المتوسط 271411 ين (2700 دولار). وكان متوسط التوقعات يشير إلى زيادة قدرها 2.5 بالمئة.

وزادت الحكومة ضريبة المبيعات في اليابان من 5 بالمئة إلى 8 بالمئة بدءا من أول أبريل لتغطية التكلفة المتزايدة للرعاية الاجتماعية.