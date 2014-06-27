منافسة شديدة بين تجار الأغذية على ليلة رمضان بالخليج

تشهد دول الخليج إقبالاً شديداً على السلع الغذائية عشية قدوم شهر رمضان المبارك. وخصوصاً تلك السلع التي ارتبطت في موائد الشهر الفضيل. ويحاول التجار كسب ود الزبائن لشراء المواد الغذائية خصوصاً في الليلة الأخيرة.

وتسعى مراكز البيع لتقديم أفضل العروض على الموائد الغذائية لجذب المستهلكين، ولزيادة المبيعات، ففي الإمارات توقع ارتفاع مبيعات المراكز عشية شهر رمضان المبارك بنسبة 40%، مقابل البيع في تلك الفترة من العام الماضي، فيما تتراوح النسبة بين 7 إلى 10% لنفس الليلة من العام 2013، بحسب توقعات عاملين في القطاع.

ووفقاً لصحيفة الاتحاد، فقد أكد هؤلاء استعداد المراكز لاستقبال زوارها بعدد من العروض والتخفيضات المتنوعة والحقيقية، تشمل أصنافاً من كافة السلع الغذائية والاستهلاكية.

من جهته، قال ناصر سعد، مدير البيع بأحد المحال التجارية "تستحوذ السلع الغذائية والرمضانية على 60 إلى 70% من إجمالي عربة التسوق للمستهلكين، خلال تلك الليلة، وتتوزع النسبة الباقية بين سلع مواد التنظيف والعطور والمفروشات والإلكترونيات".

وأرجع ارتفاع المبيعات عشية رمضان، لتنوع العروض الخاصة التي تقدمها المنافذ التجارية استعداداً لشهر رمضان منها السلة الرمضانية ومبادرات السعر ثابت والعروض الخاصة والترويجية والبيع بسعر الشراء وسعر التكلفة.

بدوره، توقع فيصل العرشي نائب مدير عام جمعية أبوظبي التعاونية، زيادة المبيعات عشية رمضان بنسبة تتراوح بين7 إلى 10%، مقارنة بالموسم الماضي، مشيراً إلى انتظار كثير من المستهلكين، رؤية الهلال لإجراء عملية التسوق لما تحققه من إحساس بالعيد وقدوم الشهر نتيجة الزحام في المراكز التجارية خلال تلك الليلة.

وأضاف أنه يصعب تغيير النمط الاستهلاكي لدى الأفراد، حيث طالب كثير من الجهات العاملة بالقطاع المستهلكين بشراء حاجياتهم قبيل رمضان بعدة أيام تفادياً للزحام وإعداد قائمة شراء قبيل القدوم إلى تلك المنافذ لتحقيق المستهلك الرشيد.

في السعودية، أكد مستثمرون في تجارة المواد الغذائية الأساسية، أن سوق المنطقة الشرقية في السعودية يشهد هذه الأيام حرب أسعار وتصفية حسابات بين التجار، ما أدى إلى تقديم عروض وخصومات في الأيام الحالية تصل إلى 30 في المئة.

وبحسب الاقتصادية، اتضح تباين واضح وكبير في أسعار بعض المواد الأساسية، كالأرز والسكر والدجاج والزيت والشاي إضافة إلى اللحوم المبردة.

ووصل سعر أرز أبو كاس بسمتي وزن خمسة كيلو جرامات إلى 28 ريالا بدلا من 42 ريالا في الأسبوع الماضي، ودجاج دو الفرنسي وزن 900 غرام إلى 50 ريالا بدلا من 99 ريالا، والسكر وزن عشرة كيلو جرامات إلى 21 ريالا بدلا من 30 ريالا.

وأيضا شاي ليبتون الذي يحوي 100 كيس إلى 12 ريالا بدلا من 17 ريالا، ولحوم العجل المبرد إلى 28 ريالا بدلا من 50 ريالا، وزيت نور دوار الشمس علبتان إلى 27 ريالا بدلا من 37 ريالا.

وشهدت تلك المجمعات ازدحاما كبيرا من المتسوقين، الذين توافدوا على تلك المجمعات للظفر ببعض المواد الغذائية التي يشملها العرض وشراء مؤونة شهر رمضان، حيث يعتبر المستهلك هذه العروض فرصة لا تعوض.

وقال محمد صدقي، مدير فرع أحد المجمعات التجارية المقدمة للعروض الرمضانية: إن كثرة المتسوقين والازدحام الكبير في اليومين الماضيين أجبر الإدارة على تغيير بعض العروض.