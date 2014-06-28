لاغارد: جامايكا تحرز تقدماً كبيراً في الاقتصاد

وصلت كريستين لاغارد رئيسة صندوق النقد الدولي لجاميكا في زيارة تستغرق يومين. وأشادت لاغارد بتلك الجزيرة الواقعة في الكاريبي وبالتقدم الذي أحرزته في تنفيذ اتفاقية للحصول على قرض لتحسين الوضع المالي لها، ولكنها أصرت على ضرورة فعل المزيد.

وقالت لاغارد في بيان بعد الاجتماع مع رئيسة وزراء جاميكا بورتيا سيمسون ميلر إن "الاتفاق بدأ بداية قوية للغاية".

"كل المراجعات استكملت مع تنفيذ كل معايير الأداء. هذا سجل قوي بشكل غير عادي بمعايير صندوق النقد الدولي." وجاميكا في السنة الأولى من اتفاق مع صندوق النقد الدولي سيتم إقراض الجزيرة بموجبه 930 مليون دولار للإصلاح الاقتصادي، بهدف إنهاء ماضي البلاد من انخفاض النمو وزيادة الديون.

وقالت لاغارد إن "المستقبل الاقتصادي يتحسن. بالمقارنة مع عام مضى زاد النمو كما تراجعت البطالة وأصبح التضخم تحت السيطرة، وأظهر العجز في الحساب الجاري تحسناً مستمرا وبدأت الاحتياطيات في التحسن."

وأضافت أن هناك حاجة للقيام بالمزيد. وقالت إنه على الرغم من قانون التحفيز الضريبي الذي وافق عليه البرلمان في ديسمبر فمازال من المتعين على جاميكا تحسين جمع الضرائب وتحديث القطاع العام، واتخاذ إجراءات أخرى لتعزيز ثقة المستثمرين والنمو.