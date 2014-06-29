471 مليار دولار حجم الاحتياطيات الدولية لروسيا

أعلن البنك المركزي الروسي أن حجم احتياطيات روسيا الدولية التي تتكون من العملات الصعبة والذهب وحقوق السحب الخاصة، ارتفع بمقدار 2.4 مليار دولار في الفترة من 13 إلى 20 يونيو الجاري.

وأضاف البنك أن حجم الاحتياطيات ارتفع من 468.7 مليار دولار في 13 يونيو 471.1 مليار دولار في العشرين من الشهر نفسه، حسبما ذكر موقع أنباء موسكو الإلكتروني.

يذكر أن الاحتياطي الروسي من الذهب والعملات الصعبة بلغ أعلى معدل له في بداية أغسطس 2008، أي قبل نشوب الأزمة المالية العالمية، عندما وصل حجمه الى 598 مليار دولار.

وهبط الاحتياطي الروسي الى 376 مليار دولار في منتصف مارس 2009 أثناء الأزمة العالمية المالية، قبل أن يبدأ نموه تدريجيا من جديد بعد ذلك.

على صعيد آخر، خفضت وكالة موديز للتصنيف الائتماني من "مستقر" الى "سلبي" التقديرات المرتبطة بالآفاق الاقتصادية لروسيا بسبب التأثير الاقتصادي الناتج عن الازمة في اوكرانيا.

وألمحت موديز الى انها قد تخفض ايضا التقديرات خلال الاشهر المقبلة بسبب المخاطر المتزايدة بفعل التمرد في شرق اوكرانيا.

