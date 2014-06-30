إس آند بي: الاعتماد على النفط ثغرة باقتصادات الخليج

قالت وكالة استاندرد آند بورز في تقرير لها إن الاعتماد المتزايد لدول الخليج على عوائد النفط والغاز يمثل ثغرة هامة في اقتصاداتها وتصنيفاتها السيادية.

وأشارت الوكالة في تقريرها إلى أن التركيز الكبير لدول الخليج العربية على قطاع الطاقة يعتبر خطراً ائتمانياً بسبب شدة موسمية هذا القطاع وتقلبه.

وأضاف التقرير أن الاحتياطيات الضخمة من النفط والغاز تدر على الحكومات الخليجية عوائد كبرى ما يوفر فوائض في مالياتها ويقلص حاجتها إلى الاقتراض ويمكنها من الاحتفاظ بمراكز صافية من الأصول الخارجية.

وقدّر تقريرS&P أن عوائد قطاعي النفط والغاز تمثل 46% من الناتج الإجمالي الاسمي لدول المجلس الست وثلاثة أرباع صادراتها.

وبيّن التقرير أن البحرين وعمّان ستكونان الأكثر تأثراً خليجياً في حال تراجع أسعار النفط والغاز.