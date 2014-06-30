مصر تقترض 79.5 مليار جنيه للعام المالى الجديد

أعلنت وزارة المالية خطتها لاقتراض 79.5 مليار جنيه عبر أدوات دين حكومة "أذون وسندات" يتم طرحها خلال شهر يوليو المقبل. وقالت الوزارة انها ستطرح أذون خزانة بقيمة 63.5 مليار جنيه خلال الشهر، بواقع 11 مليار جنيه لأجل 91 يوم ، و 14 مليار لأجل 182 يوم ، و 16.5 مليار لأجل 273 يوم، و 19 مليار جنيه لأجل 364 يوم ، و 3 مليارات جنيه ادوات دين صفرية أجل 18 شهر.

فيما تشمل خطة الاقتراض طرح وإعادة فتح سندات خزانة بقيمة 16 مليار جنيه على شرائح متساوية لأجل 3 و 5 و 7 و 10 سنوات.

ويشمل الجدول الزمني لإصدارات الربع الأول من العام المالي 2014/2015، طرح أذون وسندات بإجمالي 224.5 مليار جنيه، مقابل 204.8 مليار جنيه الربع الماضي.

وذكرت الوزارة أنه سيتم طرح أذون خزانة خلال الربع بقيمة إجمالية 165 مليار جنيه ، وأضافت انه سيتم ايضا طرح سندات أجل 3 سنوات "استحقاق يونيو 2017" ، بقيمة 4 مليارات جنيه، وأجل 3 سنوات "استحقاق اغسطس 2017"، بقيمة 10 مليارات جنيه، وأجل 5 سنوات "استحقاق مايو 2019"، بقيمة 4 مليارات جنيه وأجل 5 سنوات "استحقاق اغسطس 2019" بقيمة 8 مليارات جنيه.

وأوضحت الوزارة أنه سيتم طرح سندات أجل 7 سنوات "استحقاق يوليو 2021" بقيمة 14 مليار جنيه ، وأجل 10 سنوات "استحقاق يونيو 2024"، بقيمة 7 مليارات جنيه، و10 سنوات "استحقاق سبتمبر 2024" بقيمة 3.5 مليار جنيه، وصفرية الكوبون "18 شهرا" بقيمة 9 مليارات جنيه.

