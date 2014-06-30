وزير: مصر تسعى للتخلص من دعم الطاقة خلال 5 سنوات

أعلنت مصر موازنة معدلة للسنة المالية 2014-2015 تستهدف تقليص مخصصات دعم الطاقة لخفض العجز إلى عشرة بالمئة في خضم أزمة اقتصادية حادة.

وقال وزير المالية المصري هاني قدري دميان اليوم الاثنين إن حجم دعم المواد البترولية في موازنة السنة الجديدة يبلغ 100.3 مليار جنيه وإن الحكومة تستهدف التخلص تماما من دعم الطاقة خلال ثلاث إلى خمس سنوات.

وأسعار الطاقة في مصر من أقل الأسعار في العالم إذ تنفق الحكومة التي تواجه نقصا في السيولة أكثر من 20 بالمئة من الميزانية على دعم الطاقة.

44 مليار جنيه

وقال دميان في مؤتمر صحفي لعرض موازنة 2014-2015 "نحن نقوم بإجراءات مالية قوية ولا ننكر أنه سيكون هناك تأثير على التضخم لدينا. نحن نبني مستقبلا قادما وليس للوقت الحاضر."

وتسببت الاضطرابات على مدى السنوات الثلاث الماضية والتي شهدت خلع رئيسين ومقتل مئات الأشخاص في الشوارع بالإضرار بصناعة السياحة وضعف الاستثمار وأدت إلى تفاقم مشكلة البطالة الضخمة وتفاقم عجز الموازنة.

وأضاف دميان "سنتخلص تماما من دعم الطاقة على مدى 3-5 سنوات. خفضنا دعم الطاقة في السنة المالية الجديدة نحو 44 مليار جنيه من إجمالي 144 مليار جنيه."

وتمهد الحكومة المواطنين منذ فترة طويلة لإجراءات خفض الدعم. وكثرت التصريحات الصحفية بشأن رفع أسعار المواد البترولية والكهرباء مباشرة بعدما لوح الرئيس السيسي الأسبوع الماضي بإجراءات تقشفية وأعلن التبرع بنصف راتبه ونصف أملاكه للدولة.

توفير دعم الطاقة

وأبلغ دميان الصحفيين اليوم أن مخصصات دعم الكهرباء في السنة المالية الجديدة تبلغ 27 مليار جنيه فيما يتراوح دعم البنزين بين 25 و30 مليار جنيه من اجمالي دعم المواد البترولية.

وفي وقت سابق اليوم نقلت صحيفة الوطن عن رئيس الوزراء إبراهيم محلب قوله "نتحدث عن توفير 40 مليار جنيه (في دعم الطاقة) من أصل 104 مليارات جنيه... دعم الطاقة خلال 3 سنوات فقط سيكون صفرا."

لكن دميان قال في المؤتمر الصحفي "قد يكون رئيس الوزراء قال مبلغ 104 مليارات بطريق الخطأ. التخفيض من 144 مليار جنيه أي التوفير سيكون نحو 44 مليار جنيه."

ووصف دميان التصريحات التي تنشر في الصحف المصرية الفترة الماضية عن تحريك أسعار المواد البترولية خلال الفترة المقبلة ما بين بين 50 قرشا وجنيه كامل لجميع أنواع المواد البترولية بأنها "تصريحات غير صحيحة." وقال "لا حديث عن توقيتات لرفع أسعار المواد البترولية. "وأضاف "دعم الطاقة ليس كله تحريك أسعار بل هناك تجديد لمصادر الطاقة لدينا."

نقص الغاز

وتتسبب أزمة نقص الغاز المتفاقمة في مصر في انقطاع الطاقة بشكل متكرر ومتزايد مع اقبال المواطنين على تشغيل أجهزة تكييف الهواء لمواجهة حرارة الصيف.

وأقر الرئيس المصري عبد الفتاح امس الأحد الميزانية المعدلة التي تتضمن عجزا أقل للسنة المالية 2014-2015 في أول خطوة على الطريق نحو تقشف اقتصادي مؤلم.

لكن دميان وصف الموازنة بأنها "مازالت توسعية وليست انكماشية." وقال إن العجز يبلغ حوالي 239.9 مليار جنيه في الموازنة الجديدة تمثل نحو عشرة بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي. وتابع "قمنا فقط بعملية ضبط للموازنة وتقليل لبعض النفقات."

ولم يوضح الوزير خلال المؤتمر لماذا لم تقم حكومة محلب بهذا التخفيض قبل رفض السيسي توقيع الموازنة الاسبوع الماضي.

وقال دميان إن النمو في السنة الجديدة سيبلغ أكثر من ثلاثة بالمئة.

وتابع "نرى أن نقطة انطلاق الاقتصاد ستكون بعد 3 سنوات."

وذكر دميان أن الإنفاق في السنة المالية الجديدة سيزيد حوالي سبعة بالمئة فيما تزيد الايرادات نحو ثمانية بالمئة.