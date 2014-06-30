"هدف" يكافئ 8717 منشأة في السعودية بـ480 مليون ريال

قالت وزارة العمل السعودية إن عدد منشآت القطاع الخاص التي قدمت طلبات للحصول على مكافأة أجور التوطين ارتفع إلى 8717 منشأة، بلغ مجموع مكافآتها أكثر من 480 مليون ريال.

ودعا صندوق تنمية الموارد البشرية "هدف" ما تبقى مِن منشآت إلى استكمال الإجراءات المطلوبة للحصول على مكافأة أجور التوطين، في مدة أقصاها 24 رمضان الجاري؛ وهي المدة التي تم تحديدها لانتهاء فترة التقديم على المكافأة.

ودعا نائبُ المُدير العام لدعمِ التوظيف في صُندوقِ تنمية الموارد البشرية "هدف" الدكتور منصور المنصور مسؤولي مُنشآت القطاع الخاص الواقعة في النطاقات البلاتيني، الأخضر والأصفر إلى زيارةِ البوابة الإلكترونية لـ"هدف"، للتحقق مِنْ أهلية مُنشآتهم في الحصول على المُكافأةِ المُخصصة للمُنشآت التي سجلت نمواً في أجورِ الموظفين لديها، إما عن طريقِ توظيف سعوديين أو مِنْ خلال رفعِ أجورهم في 2013، وذلك من أجل تشجيع الاستقرار الوظيفي في المنشآت.

وأوضح المنصور أنّ إجراءات الحصول على المُكافأة تتمثل في الدخول على الموقع الخاص بصندوق تنمية الموارد البشرية واستكمال المعلومات المطلوبة، مضيفاً: "وسيتم تسليمها المُكافأة خلال أسبوع مِنْ تقديمها للطلبِ في حالِ استوفت المعايير المحددة".

ويعتبرُ برنامج مُكافأة أجورِ التوطين أحد البرامج التي أطلقها "هدف" في 22 جمادى الآخرة 1435هـ ليكون ضِمنَ منظومةِ البرامج الداعمة للتوطين في القطاع الخاص، حيثُ يُقدم البرنامج مكافآتِ ماليةِ للمُنشآت التي تُحقق نموًا في أجور عامليها السعوديين تصل إلى 50% من قيمة نمو الأجور في الـمُنشأة.