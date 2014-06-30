150 مليار ريال قيمة الدعم الحكومي للكهرباء بالسعودية

قدّر التقرير الصادر عن هيئة تنظيم الكهرباء والإنتاج المزدوج في السعودية قيمة الدعم الحكومي لأسعار الوقود المخصصة لإنتاج الكهرباء للعام المالي 2013 بنحو 150 مليار ريال.

ويبلغ متوسط تكاليف إنتاج وحدة الطاقة (كيلو واط ساعة)، ونقلها، وتوزيعها، الذي تنتجه الشركة السعودية للكهرباء حوالي (15.2) هللة (للكيلو واط ساعة)، تشمل النفقات التشغيلية، والمصاريف الرأس مالية، وثمن الوقود، والطاقة المشتراة، والإهلاكات.

وبلغت نسبة استهلاك القطاع السكني في المملكة من الكهرباء في عام 2013، (48%) من مجمل الطاقة الكهربائية المباعة، حيث استهلك (5.685.355) مشتركاً، (126.112.997) ميغا واط ساعة.

استهلاك التكييف

ووفقًا للتقرير السنوي للهيئة فإن القطاع السكني وحده استأثر بنحو نصف الاستهلاك الكلي للكهرباء في المملكة؛ مبيناً أن أحمال أجهزة التكييف مسؤولة وحدها عن ( 70 % ) من استهلاك القطاع من الكهرباء.

وبيّن التقرير أن نسب توزيع متوسط تكاليف وحدة الطاقة (كيلو واط ساعة) تتوزع كالآتي: الوقود 15%، المصاريف التشغيلية 24%، الطاقة المشتراة 17%، الإهلاكات 30%، التكاليف الرأس مالية 14%.

واستعرض التقرير أثر المعونة الكبيرة التي تقدمها حكومة خادم الحرمين الشريفين لتخفيض سعر بيع الكهرباء للمستهلك، مبيناً أن متوسط تكاليف وحدة الطاقة (كيلو واط ساعة) الذي تدفعه الشركة السعودية للكهرباء، وشركات الوقود الأخرى، 15.2 هللة، مبني على أساس سعر الوقود المخفض الذي تقدمه الدولة، والذي يقل كثيراً عن الأسعار العالمية للوقود.

وفصّل التقرير في الأسعار التفضيلية للوقود التي يحصل عليها منتجو الكهرباء في المملكة، مقارنة بالأسعار العالمية للوقود مستخدماً وحدة القياس (مليون وحدة حرارية بريطانية) كمعيار للمقارنة، وقال التقرير: يحصل منتجو الكهرباء في المملكة على زيت الوقود الثقيل بسعر 0.43 دولار أميركي، بينما يبلغ السعر العالمي 15.43 دولار أميركي، كما يحصل المُنتج المحلي للكهرباء على الغاز بسعر 0.75 دولار أميركي، فيما يصل سعره العالمي إلى 9.14 دولار أميركي.

سعر الديزل

أما الديزل فتحصل عليه شركات إنتاج الكهرباء المحلية بسعر 0.67 دولار أميركي، بينما سعر العالمي يبلغ 21.67 دولار أميركي، وأخيراً الزيت الخام يصل إلى منتجي الكهرباء المحليين بسعر 0.73 دولار أميركي، ويبلغ سعر العالمي 19.26 دولار أميركي.

وأوضح التقرير أن السعر الحقيقي بالأسعار العالمية للوقود لمتوسط تكاليف إنتاج وحدة الطاقة (كيلو واط ساعة)، في الشركة السعودية للكهرباء يبلغ حوالي 80 هللة، لولا الدعم الكبير الذي تقدمه حكومة المملكة لأسعار الوقود المخصص لإنتاج الكهرباء.

وقال التقرير: إن متوسط القيمة التي حصلتها الشركة السعودية للكهربائية من المستهلكين خلال عام 2013 يعد أقل من تكاليف إنتاج وحدة الطاقة، حيث بلغ متوسط القيمة المحصلة حوالي 14.1 للكيلو واط ساعة، بينما يبلغ متوسط تكاليف إنتاج وحدة الطاقة (كيلو واط ساعة)، ونقلها، وتوزيعها، 15.2 هللة (للكيلو واط ساعة).