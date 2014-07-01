"معادن وعد الشمال" توقع عقود تمويل بـ19 مليار ريال

وقعت "معادن وعد الشمال للفوسفات" التابعة لـ"معادن" عقوداً تمويلية مع بنوك محلية ودولية بقيمة إجمالية تقارب 19 مليار ريال.

وتهدف التسهيلات تمويل مشاريع الشركة التي يتم تطويرها في مدينة وعد الشمال ومدينة رأس الخير للصناعات.

وتبلغ مدة القرض 16.5 سنة وتسدد على أقساط نصف سنوية ابتداء من ديسمبر عام 2018، مع العلم أن العقود لا تشمل ضمانات مالية من قبل شركة معادن.

وشملت البنوك التي تم توقيع الاتفاقية معها بنك الراجحي، بنك الإنماء، البنك السعودي الفرنسي، بنك الرياض، مجموعة سامبا المالية، البنك السعودي البريطاني، البنك السعودي للاستثمار، البنك الأهلي التجاري، بي إن بي باريبا السعودية، الشركة العربية للاستثمارات البترولية (ابيكورب)،البنك الإسلامي للتنمية، بنك إتش إس بي سي الشرق الأوسط المحدود، بنك كي إف دبليو أيبكس، بنك ميزوهو المحدود، شركة سوميتومو ميتسوي المصرفية، بنك طوكيو ميتسوبيشي يو إف جي المحدود، وكالة ائتمان التصدير الكندية، بنك كوريا للتصدير والاستيراد، وشركة تأمين الصادرات الكورية.

تجدر الإشارة إلى أن تكلفة مشروع معادن للفوسفات تقدر بحوالي 28 مليار ريال، على أن يبدأ الإنتاج في أواخر عام 2016.