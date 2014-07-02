مصر بالمرحلة الأخيرة لتفاصيل رخصة الاتصالات الموحدة

قال وزير الاتصالات المصري عاطف حلمي اليوم الأربعاء إن بلاده في المرحلة النهائية من تفاصيل الرخصة الموحدة للاتصالات قبل تفعيلها.

ويأتي تصريح الوزير اليوم بعد أن حل الموعد المعلن سابقا لتفعيل الرخصة في 30 يونيو من دون أن تدخل حيز التنفيذ.

وتسمح الرخصة الموحدة للشركة المصرية للاتصالات بتقديم خدمات المحمول وتتيح لشركات المحمول تقديم خدمة الاتصال الثابت بجانب تأسيس شركة وتأجير البنية الأساسية لقطاع الاتصالات.

وقال حلمي لرويترز في رسالة نصية رداً على سؤال عن سبب تأخر موعد تفعيل الرخصة "نحن في المرحلة الأخيرة للانتهاء من التفاصيل الخاصة بالرخصة الموحدة وخطوات إنشاء الكيان الموحد."

ولم يخض الوزير في أسباب تأخر تفعيل الرخصة أو الموعد الجديد لتفعيلها.

وتترقب شركات الاتصالات الرخصة الموحدة التي تشمل اتصالات الهاتف الأرضي والهاتف المحمول والإنترنت وستكون الأولى من نوعها في البلاد.

وتعمل في مصر ثلاث شركات لخدمات الهاتف المحمول هي فودافون مصر وموبينيل واتصالات مصر التابعة لاتصالات الإماراتية.

وقال هشام العلايلي رئيس جهاز تنظيم الاتصالات لرويترز في رسالة نصية اليوم "جاري العمل على الانتهاء من بعض النقاط الفنية الخاصة بترخيص الثابت وسيتم الإعلان عنها فور الانتهاء."

وعرضت مصر في أبريل رخصة اتصالات الهاتف المحمول على الشركة المصرية للاتصالات مقابل 2.5 مليار جنيه، كما حددت قيمة رخصة خدمات الهاتف الثابت بسعر 100 مليون جنيه.

وترى مصر أن الرخصة الموحدة ستجعل جميع شركات الاتصالات تعمل في البلاد من دون تمييز أو احتكار لأي أحد كما ستعزز إيرادات الدولة.