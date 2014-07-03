نمو يفوق التوقعات للاقتصاد السعودي في الربع الأول

أظهرت القراءة الأولية للاقتصاد السعودي، نموا فاق التوقعات للناتج المحلي الإجمالي خلال الربع الأول من العام إلى 4.7%، وذلك مقارنة مع الربع الأول من العام الماضي حين سجل 3.8%.

وكانت وكالة "رويترز" قد توقعت تباطؤ نمو الاقتصاد خلال العام الحالي إلى 3.8%.

لكن نمو الناتج المحلي الإجمالي للربع الأول من هذا العام أظهر تباطؤا مقارنة مع الربع الأخير من عام 2013، الذي سجل نموا بـ5%.

وفي سياق متصل نما القطاع الخاص غير النفطي خلال الشهر الماضي بأسرع وتيرة منذ خمسة أشهر على خلفية ارتفاع الإنتاج إلى أعلى مستوى منذ 26 شهرا ونمو الطلبات الجديدة.

وقد سجل مؤشر مديري المشتريات لبنك إتش إس بي سي 59.2 نقطة، مرتفعا من 57 نقطة في الشهر الذي سبقه.

كما حقق التوظيف أسرع وتيرة نمو منذ بداية العام.