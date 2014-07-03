"حافز" يستبعد السعوديين المسافرين لأكثر من 59 يوما

كشف صندوق الموارد البشرية "هدف"، عن عدم أحقية أي مسافر لأكثر من ٥٩ يوما خارج السعودية الاستفادة من مزايا "حافز صعوبة البحث عن عمل".

وأشار العاملون على خدمات التواصل مع الجمهور والمستفيدين، أن السفر لهذه المدة يمنع الاستفادة من مزايا البرنامج، بحسب صحيفة "عكاظ" السعودية.

يأتي ذلك فيما قام البرنامج ليلة أمس بإيداع بعض المكافآت المالية من الدفعة الثانية للمستفيدين، الذين تم إعلان أهليتهم عبر موقع حافز.

يشار إلى أن البرنامج رفض قبول 1.3 مليون متقدم في استحقاق الدفعة الأولى للشهر الماضي من أصل 1.5 مليون.