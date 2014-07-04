إضراب للعمال يوقف عمل جنرال موتورز بجنوب إفريقيا

قالت شركة جنرال موتورز الأميركية العملاقة لصناعة السيارات اليوم الجمعة إنها أوقفت الإنتاج في مصنعها الرئيسي لتجميع السيارات بمدينة بورت اليزابيث في جنوب شرق جنوب إفريقيا بعدما تأثرت شركات توريد الأجزاء بإضراب تنظمه أكبر نقابة عمالية في البلاد.

وقال اتحاد صناعات الصلب والصناعات الهندسية في جنوب إفريقيا إنه لا مؤشر على انحسار إضراب عمال المعادن والهندسة بعدما رفض الاتحاد الوطني لعمال المعادن في جنوب إفريقيا زيادة في الأجور عرضتها الشركات مساء الخميس.

وبدأ إضراب الاتحاد الوطني لعمال المعادن الذي يضم 200 ألف عضو يوم الثلاثاء ليوجه ضربة جديدة لأكثر اقتصادات إفريقيا تقدما عقب إضراب آخر استمر خمسة أشهر وأصاب عمليات تعدين البلاتين بالشلل قبل أن ينتهي الأسبوع الماضي.

ويشير تعليق جنرال موتورز الإنتاج في مصنع بورت اليزابيث إلى اتساع آثار الإضراب.

وقالت دينيز فان هويستين المتحدثة باسم جنرال موتورز "المصنع مغلق منذ أمس بسبب مشكلات موردي الأجزاء".

وقالت شركة تويوتا اليابانية اليوم الجمعة إن أعمالها تسير بشكل عادي في جنوب إفريقيا رغم الإضراب. وقالت ماري ويليمسي المتحدثة باسم الشركة لـ"رويترز" ما زلنا ننتج بطاقتنا الكاملة".

وكانت جماعة تمثل الشركات قالت إنها قدمت عرضا جديدا بزيادة الأجور بما يصل إلى عشرة بالمئة بدلا من ثمانية بالمئة في عرض سابق. لكن اتحاد العمال يطالب بزيادة قدرها 12-15 بالمئة تعادل أكثر من مثلي معدل التضخم.