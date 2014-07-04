تحذير دولي من تقييد إسرائيل للاقتصاد الفلسطيني

دعا صندوق النقد الدولي الخميس إسرائيل إلى تخفيف القيود التي تفرضها على الاقتصاد الفلسطيني، خصوصا أنه يعاني "ضعفا" مع تصاعد التوتر بين الجانبين.

وقال كريستوف دونوولد رئيس بعثة صندوق النقد الدولي في غزة والضفة الغربية في بيان إثر مهمة في المنطقة إن "دعم الجهات المانحة المتواصل (للفلسطينيين) هو أمر حيوي ومثله التخفيف الشامل للقيود الإسرائيلية".

وأوضح دونوولد أن الاقتصاد الفلسطيني "يضعف" على خلفية "تصاعد القلق السياسي" في المنطقة.

وأرسلت إسرائيل الخميس تعزيزات الى الحدود مع قطاع غزة وحذرت حركة حماس من أي تصعيد للعنف بعد سقوط دفعة جديدة من الصواريخ، وذلك على وقع أجواء متوترة إثر مقتل ثلاثة شبان إسرائيليين أعقبه مقتل فتى فلسطيني.

وأشار رئيس بعثة صندوق النقد الذي التقى خلال زيارته ممثلين للدول والمنظمات المانحة، الى البطالة التي "تواصل الارتفاع" وتطاول نحو نصف الشبان في الأراضي الفلسطينية.

ورحب من جهة أخرى بالجهد الاقتصادي الذي تبذله السلطة الفلسطينية التي تسيطر على الضفة الغربية، لكنه توقع "نقصا كبيرا" في ماليتها العامة خلال العام 2014، بحسب البيان.

وتوقع صندوق النقد في فبراير أن يحقق الاقتصاد الفلسطيني نموا يناهز 2,5 في المئة هذا العام بعد 1,5 في المئة العام 2013.