3 أسباب تدفع الذهب لمواصلة التراجع للفترة المقبلة

لم يكد يتغير سعر الذهب أوائل التعامل في آسيا اليوم الجمعة بعد تراجعه الجلسة السابقة ومن المحتمل أن يشهد مزيدا من التراجع إذ إن بيانات قوية عن الوظائف الأمريكية وارتفاع الأسهم لمستويات قياسية في وول ستريت كلها أضعفت من جاذبية المعدن النفيس كملاذ آمن.

وقفز نمو الوظائف في الولايات المتحدة في يونيو وهبط معدل البطالة الى أدنى مستوى له في حوالي ست سنوات وهو ما يقدم دليلا قويا على أن أكبر اقتصاد في العالم ينمو بنشاط مع بداية النصف الثاني من العام.

وقالت وزارة العمل الأمريكية يوم الخميس إن الوظائف في القطاعات غير الزراعية زادت 288 ألف وظيفة وتراجع معدل البطالة إلى 6.1 في المئة.

وكان سعر الذهب مستقرا في السوق الفورية دونما تغير يذكر عند 1319.44 دولار للأوقية (الأونصة) بعد أن هبط في الجلسة السابقة أكثر من واحد في المائة إلى 1309.64 دولار مسجلا أدنى مستوياته في أسبوع قبل أن يتعافى قليلا ليغلق منخفضا 0.6 في المائة.

وانخفضت العقود الآجلة الأمريكية للذهب تسليم أغسطس 0.01 في المائة لتبلغ 1320.5 دولار للأوقية.

واستقرت الفضة عند 21.08 دولار للأوقية. وانخفض البلاتين 0.2 بالمئة إلى 1491.00 دولارا للأوقية.

ونزل البلاديوم 0.15 بالمئة إلى 853.63 دولار للأوقية.

