فرنسا تتراجع عن رفع أسعار الكهرباء وتخسر المليارات

قالت وزيرة الطاقة الفرنسية سيجولين رويال إن أسعار الكهرباء لن ترتفع هذا العام مناقضة بذلك رئيس الوزراء مانويل فالس الذي قال الشهر الماضي إن الأسعار سيجري زيادتها في الخريف.

وخسرت شركة كهرباء فرنسا التي تسيطر عليها الدولة أكثر من خمسة مليارات دولار من القيمة السوقية لأسهمها في التاسع عشر من يونيو بعد أن قالت رويال إنها ألغت زيادة مقررة نسبتها 5 بالمئة في أسعار الكهرباء كان من المنتظر أن يبدأ سريانها في أول اغسطس.

وبعد يومين قال فالس في بيان إن أسعار الكهرباء سترتفع في الخريف لكن بنسبة أقل مما كان مخططا في بادئ الأمر.

وقالت رويال في تغريدة على تويتر "الزيادة بنسبة 5 بالمئة ألغيت وحتى اذا كان هذا غير سار لبعض المضاربين فإننا سنتمسك بقوة بهذا القرار."

وأضافت قائلة "أنا أنفي بشكل قاطع تقريرا في (صحيفة) لوباريزيان يقول انه ستكون هناك زيادة في أسعار الكهرباء."

وعلى الرغم من تعليقاتها أغلقت اسهم كهرباء فرنسا مرتفعة 0.6 بالمئة متفوقة على اداء مؤشر كاك القياسي للاسهم الفرنسية الذي انهى الجلسة منخفضا 0.5 بالمئة.



