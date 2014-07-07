الإمارات تخطط لرفع سرعة الإنترنت 15 ضعفاً في 6 سنوات

قال نائب رئيس الإمارات رئيس الوزراء حاكم دبي، سمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، إن "قطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات يمثل أساسا لتطوير مواردنا البشرية، وأساسا لنمو اقتصادنا، وأساسا أيضا لتطوير جودة الحياة في مجتمعنا".

وأعلن الشيخ محمد عقب ترؤسه جلسة مجلس الوزراء أن المجلس اعتمد استراتيجية التكنولوجيا والاتصالات في دولة الإمارات حتى العام 2021، والتي تضمنت تطوير 36 مؤشر أداء في مجالات الجودة والسرعة والأسعار والبنية التحتية والتوظيف والتعليم والابتكار ورفع التصنيف العالمي للدولة.

وتتضمن الاستراتيجية مجموعة كبيرة من المؤشرات، منها زيادة سرعات النطاق العريض 15 ضعفا في الإمارات، وزيادة عدد الخوادم الآمنة 20 ضعفا، وزيادة الاشتراكات إلى 5 أضعاف، ويتوقع أن يولد القطاع 45 ألف وظيفة بين 2014 و2021.