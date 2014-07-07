السعودية للكهرباء: مديونيات متراكمة منذ 30 عاماً

أعلنت الشركة السعودية للكهرباء أن مبلغ 2.7 مليار ريال، الذي تم الإفصاح عنه أمس حسب متطلبات هيئة السوق المالية، يتضمن مديونيات متراكمة منذ أكثر من 30 سنة.

وذكرت الشركة في بيان صحافي أن جزءاً كبيراً من هذا المبلغ، يعود إلى فترة تسبق إعادة هيكلة قطاع الكهرباء وقبل تأسيس الشركة عام 2000؛ مشيرة إلى أنه تم إقرار تنظيم جديد سيتم تطبيقه فوراً وسيحول دون حدوث تراكم أي مبالغ في المستقبل. كما أن الإجراءات النظامية ستطبق على الجميع دون استثناء في حالة عدم سداد قيمة استهلاك الكهرباء.

وأكدت الشركة أن المملكة تقدم دعماً كبيراً لذوي الدخل المحدود عن طريق برنامج الدعم الذي تنفذه وزارة الشؤون الاجتماعية، حيث تقوم بتسديد مبالغ فواتير استهلاك الكهرباء لأكثر من 380 ألف مشترك من ذوي الدخل المحدود.

ووصلت المبالغ التي تقدمها الدولة لذوي الدخل المحدود من المواطنين السعوديين إلى مليار ريال سنوياً؛ وستصل إجمالي المبالغ نهاية هذا العام إلى حوالي 3 مليارات ريال.