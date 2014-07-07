957 مليون دولار قيمة استهلاك الحليب بالمغرب

ارتفع استهلاك الحليب ومشتقاته في المغرب إلى مستويات قياسية خلال العام الجاري، وتعزز خلال شهر رمضان. وكشفت دراسة أعلنت عنها مؤسسة "Euromonitor Internationa" للدراسات، أن سوق الحليب ومشتقاته في المغرب حقق نتائج اقتصادية كبيرة.

وأشارت الدراسة إلى أن استهلاك المغاربة من الحليب يغطي 75% من مجموع مبيعات شركات الحليب ومشتقاته، ويحقق رقم معاملات 813.5 مليون دولار كقيمة في سنة 2012، ونحو880.7 مليون دولار في 2013.

ويتواصل الارتفاع العام الجاري، مع ترجيح بلوغ قيمة ما سيشربه المغاربة في 2014 حوالي 957 مليون دولار من الحليب.

وأوضحت الدراسة أن شركة "سنطرال" مازالت هي المهيمنة على سوق الحليب ومشتقاته، لتأتي بعدها منتوجات "يومي" والتي تعود لنفس الشركة، وفي المرتبة الثالثة هناك منتجات " La Vache Qui Rit".

وبحسب نفس الدراسة فإن سوق اللبن بالمغرب سيصل حجم مبيعاته إلى 608 ملايين دولار خلال سنة 2014، كما أنه من الوارد أن يتطور هذا الرقم ليستقر في حدود 754 مليون دولار في سنة 2014.