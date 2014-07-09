السعودية الأولى باستقبال صادرات مصر بـ6.4 مليار جنيه

تصدرت المملكة العربية السعودية قائمة الدول المستقبلة للصادرات المصرية خلال الأشهر الخمسة الأولى من العام الجاري 2014 بقيمة 6.378 مليار جنيه، حيث جاءت إيطاليا في المركز الثاني، تلتها تركيا، والولايات المتحدة الأميركية.

وكشف تقرير الهيئة العامة للرقابة المصرية على الصادرات والواردات التابعة لوزارة الصناعة والتجارة الخارجية والصناعات الصغيرة والمتوسطة، أن قيمة الصادرات المصرية التي استقبلتها أسواق المملكة خلال يناير الماضي بلغت 1.240 مليار جنيه، زادت إلى 1.285 مليار جنيه خلال شهر فبراير، وبلغت 1.280 مليار خلال شهر مارس، و1.261 مليار جنيه خلال شهر أبريل، وارتفعت لتصل إلى 1.312 مليار جنيه في شهر مايو الماضي.

وبَيَّنَ التقرير أن مواد البناء تصدرت قائمة الصادرات المصرية للسوق السعودية خلال الفترة من يناير إلى مايو 2014 بقيمة بلغت 1.234 مليار جنيه، تليها السلع الهندسية والإلكترونية بنحو 1.231 مليار جنيه، ثم الصناعات الغذائية بمبلغ 1.044 مليار جنيه، والحاصلات الزراعية بـ 732 مليون جنيه، والكيماويات والأسمدة بقيمة 452 مليون جنيه، والأثاث بـ 367 مليون جنيه.

وأوضح التقرير أن معدلات الزيادة في الصادرات المصرية للمملكة العربية السعودية والتي زادت خلال الخمسة أشهر الأولى عام 2010 من 4.125 مليار جنيه إلى 4.842 مليار جنيه خلال الفترة نفسها عام 2011، لتصل إلى 5.145 مليار جنيه عام 2012، وتقفز إلى حوالي 6.983 مليارات خلال الخمسة أشهر الأولى من العام الماضي 2013.

