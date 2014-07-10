السعودية: ارتفاع مؤشر أسعار الجملة 1.2% في يونيو

سجل مؤشر الرقم القياسي العام لأسعار الجملة لشهر يونيو 2014, ارتفاعاً بلغت نسبته 1.2% مقارنة بنظيره من العام السابق، بسبب التغيرات التي شهدتها خمسة أقسام رئيسية مكونة للرقم القياسي لأسعار الجملة.

وأوضحت مصلحة الإحصاءات العامة والمعلومات في بيانها الشهري لوكالة الأنباء السعودية أن قسم المواد الكيمياوية، والمنتجات ذات الصلة تصدر الأقسام التي حققت ارتفاعاً لتبلغ 7.3%، تلاه قسم المشروبات والدخان بنسبة 4.8% ، وقسم السلع المصنعة المتنوعة بنسبة 2.9%, وقسم المواد الغذائية والحيوانات الحية بنسبة 1.4%، وقسم المواد الأولية باستثناء المحروقات بنسبة 0.4% .

وأشارت المصلحة إلى أنه على العكس من ذلك فقد تراجع عدد من الأقسام الرئيسية المكونة للرقم القياسي العام لأسعار الجملة بالمملكة في شهر يونيو الماضي شملت كلاً من قسم الزيوت والدهون الحيوانية والنباتية بنسبة 2.4%، وقسم السلع الأخرى بنسبة 0.9%, وقسم الآلات ومعدات النقل بنسبة 0.7%، بالإضافة إلى قسم السلع المصنعة المصنفة، حسب المادة بنسبة 0.5%, فيما ظل قسم المحروقات المعدنية والمنتجات ذات الصلة عند مستوى مؤشره القياسي السابق، ولم يطرأ عليه أي تغير نسبي يذكر .

وأكدت مصلحة الإحصاءات العامة والمعلومات في بيانها أن مؤشر الرقم القياسي العام لأسعار الجملة في شهر يونيو الماضي، سجل 159.0 نقطة، مقابل 158.4 لشهر مايو 2014، ويعني ذلك ارتفاعاً في مؤشر شهر يونيو 2014 بلغت نسبته 0.4% قياساً بمؤشر شهر مايو 2014 .

وعزت المصلحة ذلك إلى التغيرات التي شهدتها الأقسام الرئيسة المكونة للرقم القياسي لأسعار الجملة التي تضمنت قسم السلع الأخرى بنسبة 3.8% وقسم السلع المصنعة المتنوعة بنسبة 2.0% , وقسم المواد الغذائية والحيوانات الحية بنسبة 0.6% , وقسم المواد الكيمياوية والمنتجات ذات الصلة بنسبة 0.4%, وقسم المشروبات والدخان بنسبة 0.3%, بالإضافة إلى قسم المواد الأولية باستثناء المحروقات بنسبة 0.3%.

فيما طال الانخفاض قسمي الزيوت والدهون الحيوانية والنباتية بنسبة 0.4%، والآلات ومعدات النقل بنسبة 0.4%، بينما ظل كل من قسم المحروقات المعدنية والمنتجات ذات الصلة وقسم السلع المصنعة المصنفة حسب المادة عند مستوى مؤشريهما القياسيين السابقين ولم يطرأ عليهما أي تغير نسبي يذكر.