الذهب يقفز 1% مع مخاوف نشوء أزمة مالية في البرتغال

واصلت أسعار الذهب الصعود في التعاملات الآسيوية اليوم الجمعة متجهة نحو تسجيل سادس زيادة أسبوعية على التوالي مع تزايد الطلب على المعدن النفيس كأداة استثمارية آمنة.

وارتفع سعر الذهب في المعاملات الفورية 0.2 بالمئة إلى 1337.94 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 0105 بتوقيت غرينتش بعد أن صعد 0.7 بالمئة في جلسة الخميس، عندما سجل أثناء التعاملات1345 دولارا للأوقية وهو أعلى مستوى منذ 19 مارس.

وبلغت مكاسب الذهب هذا الأسبوع أكثر من 1 بالمئة.

ومن بين المعادن النفيسة الأخرى يتجه البلاتين والبلاديوم إلى تسجيل رابع زيادة أسبوعية على التوالي، بينما تتجه الفضة إلى تسجيل سادس أسبوع من المكاسب حاذية حذو الذهب.

وكان سعر الذهب ارتفع الخميس لأعلى مستوياته في ثلاثة اشهر ونضف بدعم الاقبال عليه كملاذ آمن وسط مخاوف بشأن أكبر بنك مدرج في البرتغال وبعدما أبقت الهند الرسوم العالية التي تفرضها على واردات المعدن النفيس وهو ما قد يدفع صانعي الحلي الذين لم يشتروا الذهب في السابق للعودة إلى السوق.

وهوت الأسهم الأمريكية والأوروبية في حين قفز الين الذي يعتبر استثمارا آمنا لأعلى مستوياته في عدة أشهر بعد المخاوف بسبب بنك بانكو اسبيريتو سانتو والتي نبهت المستثمرين إلى احتمال حدوث أزمة مصرفية جديدة.



وزاد الذهب في السوق الفورية 1.3 في المئة إلى أعلى سعر في ثلاثة شهور ونصف عند 1345 دولارا للأوقية. وارتفع 0.7 بالمئة إلى

1335.40 دولار للأوقية بحلول الساعة 1715 بتوقيت جرينتش.



وارتفعت العقود الآجلة للذهب في الولايات المتحدة تسليم أغسطس 1.1 بالمئة إلى 1339.20 دولار للأوقية عند التسوية.

وتم تعليق تداول أسهم وسندات مجموعة اسبيريتو سانتو المالية المساهم الرئيسي في بنك اسبيريتو سانتو نظرا لصعوبات تواجهها الشركة الأم إي.إس.آي. وتم تعليق تداول أسهم بنك إسبيريتو سانتو أيضا في وقت لاحق بعدما هبطت 19 في المئة.

وارتفعت الفضة 1.5 في المئة إلى حوالي 21.36 دولار للأوقية بعدما قفزت إلى 21.55 دولار أعلى مستوى منذ 17 مارس.

وبين المعادن النفيسة الأخرى استقر البلاديوم تقريبا عند 869 دولارا للأوقية. وصعد البلاتين 0.7 بالمئة إلى 1507 دولارات للأوقية.